Поліція розслідує масове отруєння на заводі у Хмельницькому: "Речовина потрапила вперше"

Майже десятеро людей поскаржилися на запаморочення, головний біль, підвищення температури, печіння в роті й очах. Чотирьох пацієнтів доставили в лікарню.

13 липня в Хмельницькому сталося масове отруєння на заводі з виробництва автомобільних запчастин. Подробиці зʼясували кореспонденти програми "Надзвичайні події" на телеканалі "ICTV".

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Кілька співробітників заводу "SEBN UA" поскаржилися на головний біль і запаморочення посеред робочого дня. На місце події прибули кілька бригад "швидкої допомоги", у деяких пацієнтів медики діагностували опіки слизової поверхні очей і рота, сухість у роті, підвищений тиск і температуру. Керівництво відмовилося давати коментарі.

"Ми оглянули трьох осіб і надали їм медичну допомогу", — заявила лікарка Анна Маркова. — "Можливо, це отруєння, все ж таки, завод".

Усього до медиків звернулися більше десяти осіб, чотирьох із відвезли до Хмельницької міської лікарні, однак вони відмовилися від госпіталізації. Цю інформацію підтвердив черговий лікар Олексій Дубовик:

"Нібито на роботі вони отруїлися невідомою речовиною. Уперше ця речовина потрапила до них на завод, відчули себе погано, викликали швидку, їх привезли сюди".

За даними ЗМІ, підприємство продовжує працювати, поки Держпотребслужба веде перевірку. Спікерка поліції Хмельницького Людмила Берестовська повідомила про відкриття кримінального провадження про порушення законодавства про охорону праці, винуватцям події загрожує позбавлення волі терміном до двох років.

Раніше стало відомо про масове отруєння на "Глобинському мʼясокомбінаті" під Полтавою. Симптоми відчули 16 осіб, 14 з них госпіталізували. Рятувальники отримали повідомлення про невідому речовину в сортувальному цеху, причина інциденту встановлюється, а підприємство продовжує працювати в штатному режимі.

Нещодавно поліція відкрила кримінальне провадження через масове отруєння підлітків в Івано-Франківській області. Випускники гімназії з Коростеня приїхали відсвяткувати закінчення навчання на базу відпочинку "Вілла Затишна", де їх нагодували обідом і вечерею, вже наступного дня в лікарню звернулися 12 підлітків та один дорослий.