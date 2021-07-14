UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине Коронавирус мутировал: что известно

Статистика коронавируса на 14 июля: 25 человек умерли от COVID-19, Киев в лидерах

57
коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса 14 июля
Фото: gazeta.ru | Коронавирус в Украине

За минувший день в больницы госпитализировали 409 человек. Среди заразившихся COVID-19 — 23 медработника и 34 детей.

За 13 июля в Украине официально зарегистрировано 547 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки в больницы госпитализировано 409 человек, а выздоровело — 797 человек.

Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, жертвами COVID-19 за сутки стали 25 человек.

В Украине за прошедший день:

  • заболело — 547 человек, в том числе — 23 медицинских работника и 34 детей;
  • летальные случаи — 25;
  • выздоровело — 797 человек;
  • госпитализировано — 409 человек.

За день в Украине сделано 43649 тестов на COVID-19, из них:

  • методом ПЦР — 18572;
  • методом ИФА — 8105;
  • экспресс-тестами на коронавирусную инфекцию — 16972.

Лидеры по новым случаям COVID-19 за минувшие сутки:

  • Киев — 165 случаев;
  • Киевская область — 39 случаев;
  • Одесская область — 36 случаев;
  • Донецкая область — 31 случай;
  • Днепропетровская область — 31 случай.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировано 2242245 случаев заражения, выздоровели — 2179076 человек, проведено ПЦР-тестов — 11082234. Жертвами коронавирусной инфекции за это время стали 52665 человек.

коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса 13 июля
Статистика коронавируса за 13 июля

Ранее Фокус рассказывал, что украинцев массово начали вакцинировать Pfizer. Иммунизация от COVID-19 препаратом производства Pfizer началась в центрах вакцинации населения. Вакцину смогут получить все желающие, но приоритет будет у пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.

Также Фокус рассказывал, что МОЗ назвал срок новой волны COVID-19. По данным медиков, очередная вспышка коронавирусной инфекции ожидается осенью 2021 года, а волна заболеваний, вероятно, будет последней на территории Украины.