Статистика коронавируса на 14 июля: 25 человек умерли от COVID-19, Киев в лидерах
За минувший день в больницы госпитализировали 409 человек. Среди заразившихся COVID-19 — 23 медработника и 34 детей.
За 13 июля в Украине официально зарегистрировано 547 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки в больницы госпитализировано 409 человек, а выздоровело — 797 человек.
Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, жертвами COVID-19 за сутки стали 25 человек.
В Украине за прошедший день:
- заболело — 547 человек, в том числе — 23 медицинских работника и 34 детей;
- летальные случаи — 25;
- выздоровело — 797 человек;
- госпитализировано — 409 человек.
За день в Украине сделано 43649 тестов на COVID-19, из них:
- методом ПЦР — 18572;
- методом ИФА — 8105;
- экспресс-тестами на коронавирусную инфекцию — 16972.
Лидеры по новым случаям COVID-19 за минувшие сутки:
- Киев — 165 случаев;
- Киевская область — 39 случаев;
- Одесская область — 36 случаев;
- Донецкая область — 31 случай;
- Днепропетровская область — 31 случай.
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировано 2242245 случаев заражения, выздоровели — 2179076 человек, проведено ПЦР-тестов — 11082234. Жертвами коронавирусной инфекции за это время стали 52665 человек.
Ранее Фокус рассказывал, что украинцев массово начали вакцинировать Pfizer. Иммунизация от COVID-19 препаратом производства Pfizer началась в центрах вакцинации населения. Вакцину смогут получить все желающие, но приоритет будет у пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.
Также Фокус рассказывал, что МОЗ назвал срок новой волны COVID-19. По данным медиков, очередная вспышка коронавирусной инфекции ожидается осенью 2021 года, а волна заболеваний, вероятно, будет последней на территории Украины.