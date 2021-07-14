Статистика коронавируса на 14 июля: 25 человек умерли от COVID-19, Киев в лидерах

За минувший день в больницы госпитализировали 409 человек. Среди заразившихся COVID-19 — 23 медработника и 34 детей.

За 13 июля в Украине официально зарегистрировано 547 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За минувшие сутки в больницы госпитализировано 409 человек, а выздоровело — 797 человек.

Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, жертвами COVID-19 за сутки стали 25 человек.

В Украине за прошедший день:

заболело — 547 человек, в том числе — 23 медицинских работника и 34 детей;

летальные случаи — 25;

выздоровело — 797 человек;

госпитализировано — 409 человек.

За день в Украине сделано 43649 тестов на COVID-19, из них:

методом ПЦР — 18572;

методом ИФА — 8105;

экспресс-тестами на коронавирусную инфекцию — 16972.

Лидеры по новым случаям COVID-19 за минувшие сутки:

Киев — 165 случаев;

Киевская область — 39 случаев;

Одесская область — 36 случаев;

Донецкая область — 31 случай;

Днепропетровская область — 31 случай.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировано 2242245 случаев заражения, выздоровели — 2179076 человек, проведено ПЦР-тестов — 11082234. Жертвами коронавирусной инфекции за это время стали 52665 человек.

[ + – ] Статистика коронавируса за 13 июля

Ранее Фокус рассказывал, что украинцев массово начали вакцинировать Pfizer. Иммунизация от COVID-19 препаратом производства Pfizer началась в центрах вакцинации населения. Вакцину смогут получить все желающие, но приоритет будет у пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.

Также Фокус рассказывал, что МОЗ назвал срок новой волны COVID-19. По данным медиков, очередная вспышка коронавирусной инфекции ожидается осенью 2021 года, а волна заболеваний, вероятно, будет последней на территории Украины.