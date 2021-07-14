Статистика коронавірусу станом на 14 липня: 25 осіб померли від COVID-19, Київ у лідерах
За минулий день в лікарні госпіталізували 409 осіб. Серед тих, хто заразилися COVID-19 — 23 медпрацівники і 34 дітей.
За 13 липня в Україні офіційно зареєстровано 547 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.
За минулу добу в лікарні госпіталізовані 409 осіб, а видужали — 797 осіб.
Крім цього, як розповідають у Міністерстві охорони здоровʼя, жертвами COVID-19 за добу стали 25 осіб.
В Україні за минулий день:
- захворіли — 547 осіб, зокрема — 23 медичні працівники і 34 дітей;
- летальні випадки — 25;
- видужали — 797 осіб;
- госпіталізовані — 409 осіб.
За день в Україні зроблено 43 649 тестів на COVID-19, з них:
- методом ПЛР — 18 572;
- методом ІФА — 8 105;
- експрес-тестами на коронавірусну інфекцію — 16 972.
Лідери за новими випадками COVID-19 за минулу добу:
- Київ — 165 випадків;
- Київська область — 39 випадків;
- Одеська область — 36 випадків;
- Донецька область — 31 випадок;
- Дніпропетровська область — 31 випадок.
З початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстровано 2 242 245 випадків зараження, одужали — 2 179 076 осіб, проведено ПЛР-тестів — 11 082 234. Жертвами коронавірусної інфекції за цей час стали 52 665 осіб.
Раніше Фокус розповідав, що українців масово почали вакцинувати Pfizer. Імунізація від COVID-19 препаратом виробництва Pfizer почалася в центрах вакцинації населення. Вакцину зможуть отримати всі охочі, але пріоритет буде у літніх і людей із супутніми захворюваннями.
Також Фокус розповідав, що МОЗ назвало термін нової хвилі COVID-19. За даними медиків, черговий спалах коронавірусної інфекції очікується восени 2021 року, а хвиля захворювань, ймовірно, буде останньою на території України.