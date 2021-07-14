На Закарпатье 12-летняя девочка спасла четверых детей во время паводка (фото)

Взрослых на момент прихода в село паводковой волны не было. Татьяна Тулайдан не растерялась и отвела детей в безопасное место.

На Закарпатье 12-летняя местная жительница Татьяна Тулайдан спасла четырех детей во время паводка в поселке Ясиня Раховского района.

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Как сообщает в Facebook главное управление ДСНС Украины в Закарпатской области, когда ее село накрыла стихия, девочка не растерялась.

В то время родители Тани работали в поле. Когда в село пришла паводковая волна, решения девочке пришлось принимать моментально.

Татьяна обесточила дом и вместе с семилетним братом побежала к дому своей тети, в котором находились еще трое детей.

Девочка успокоила малышей и провела их на второй этаж своего дома, где они были в безопасности и ожидали возвращения родителей.

По словам главы Закарпатской ОГА Анатолия Полоскова, отважный поступок 12-летней Татьяны – это пример для взрослых, который заслуживает того, чтобы о нем знали все.

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В связи с этим, чиновник обратился в ГСЧС Украины с просьбой номинировать Татьяну Тулайдан на соискание премии "Герой-спасатель года".

Напомним, 11 июля в Ивано-Франковской области реки вышли из своих русел из-за сильных дождей. В четырех населенных пунктах были подтоплены 185 домовладений, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений.

Также мы рассказывали, что в Ивано-Франковской области мужчина утонул, пытаясь своих детей в Днестре.

А в австралийском городе Хобарт, расположенном на острове Тасмания, девочка спасла жизнь маленькой акуле, которая застряла в камнях.