В Австралии 11-летняя девочка спасла жизнь акуле, которая застряла в камнях (видео)

Австралийская головастая акула (а именно ее спасла юная австралийка) в отличие от многих других обитателей моря не опасна для человека.

В австралийском городе Хобарт, расположенном на острове Тасмания, девочка спасла жизнь маленькой акуле, сообщило издание ABC.

11-летняя Билли Ри выбралась с матерью и братом на прогулку вдоль каменистого берега моря. Между камнями девочка заметила застрявшую австралийскую головастую акулу. Девочка подобралась по камням, заросшим водорослями, к акуле, взяла ее в руки и потом отпустила в открытую воду.

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По словам матери девочки, Билли часто приносит домой детенышей зверей, оставшихся без матери, выхаживает их и отпускает на волю. "У Билли есть некая связь с животными… Она умеет считывать их энергию", – считает женщина.

Невилл Барретт из Института морских и антарктических исследований Австралии предупредил потенциальных последователей Билли быть осторожными. Спасенная акула безвредна для человека, но многие морские обитатели ядовитые или имеют острые шипы на теле.

Австралийская головастая акула – распространенный вид в прибрежных водах Южной Австралии. Представители этого вида могут достигать полутора метров, однако их обычная длина не превышает метра. Этот вид акул считается крайне выносливым: они могут более суток обходиться без воды.

[ + – ] Фото: Antonia Cooper

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