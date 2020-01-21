Довезли на плечах: Трое велосипедистов спасли пса, умирающего от жажды в аргентинской пустыне

Пес выжил и чувствует себя хорошо

Трое спортсменов-велосипедистов проводили тренировку неподалеку от городка Вилла Реджина в Аргентине. Когда они уже достаточно отъехали от города, то увидели на обочине дороги обессилевшего пса. Об этом пишет Daily Mail.

Бросить собаку, умирающую от жажды на жаре спортсмены не могли, поэтому приняли решение доставить его в город. На спортивных велосипедах нет багажников и корзинок, поэтому один из велосипедистов взял животное на плечи.

Фото: Marican Team

Пес не сопротивлялся, правда управлять велосипедом спортсмену пришлось одной рукой. Они довезли животное до города, напоили, накормили и отставили на попечение хозяина гостиницы в которой остановились.

Велосипедисты не афишировали свой добрый поступок, но выложили видео поездки с собакой на плечах в соцсетях. Оттуда оно и разошлось по всему миру.

Как ранее писал Фокус:

Национальная служба парков и дикой природы Австралии сбросила тысячи килограммов овощей над пострадавшими от пожаров и труднодоступными регионами. Операция была проведена, чтобы доставить еду диким животным, которые страдают от масштабных пожаров в штате.