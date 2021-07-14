Украина обзавелась официальным аккаунтом в Instagram

Страницу создали для продвижения страны как "превосходящей ожидания и влюбляющей в себя с первого взгляза" среди иностранной аудитории.

В социальной сети Instagram появилась официальная страница Украины. Найти ее можно по имени профиля @ukraine.ua.

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В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины рассказали, что цель этой страницы — создание и продвижение положительного имиджа страны на международной арене и среди иностранной аудитории.

"Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, которая превосходит ожидания и влюбляет с первого взгляда или визита", — отметили в ведомстве.

На запущенной странице Украины в Instagram посетители и подписчики смогут узнавать о туристических достопримечательностях, мероприятиях, фестивалях, инновациях, возможностях и о стране в целом.

В оформлении страницы использовался бренд UkraineNOW и фотографии партнеров фотобанка сайта Украины ukraine.ua.

Отмечается, что развитие официальной страницы Украины в Instagram является частью стратегической работы МИД по формированию положительного имиджа страны в рамках Стратегии публичной дипломатии, которая в этом году впервые была утвердженна ведомством.

Напомним, официальный сайт Украины ukraine.ua был запущен в январе 2021 года. Его целью также назвали "популяризацию страны среди иностранцев".

В мае 2018 года Кабинет Министров Украины утвердил бренд UkraineNOW, который стал основой презентации нашей страны в мире.