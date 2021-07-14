Україна отримала офіційний акаунт в Instagram

Сторінку створили для просування країни яка "перевершує очікування і закохує в себе з першого погляду" серед іноземної аудиторії.

У соціальній мережі Instagram з'явилася офіційна сторінка України. Знайти її можна на ім'я профілю @ukraine.ua.

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У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України розповіли, що мета цієї сторінки — створення і просування позитивного іміджу країни на міжнародній арені та серед іноземної аудиторії.

"Вона уособлює сучасну країну, динамічну та інноваційну, яка перевершує очікування і закохує з першого погляду або візиту", — зазначили у відомстві.

На запущеній сторінці України в Instagram відвідувачі та підписники зможуть дізнаватися про туристичні визначні пам'ятки, заходи, фестивалі, інновації, можливості та про країну загалом.

В оформленні сторінки використовувався бренд UkraineNOW і фотографії партнерів фотобанку сайту України ukraine.ua.

Зазначається, що розвиток офіційної сторінки України в Instagram є частиною стратегічної роботи МЗС щодо формування позитивного іміджу країни у межах Стратегії публічної дипломатії, яка цього року вперше була затверджена відомством.

Нагадаємо, офіційний сайт України ukraine.ua був запущений у січні 2021 року. Його метою також назвали "популяризацію країни серед іноземців".

У травні 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив бренд UkraineNOW, який став основою презентації нашої країни у світі.