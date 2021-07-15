Статистика коронавируса на 15 июля: 20 летальных исходов, Киев в лидерах по новым заражениям
За прошлый день с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали 367 человек. Среди зараженных — 12 медработников и 37 детей.
За 14 июля в Украине официально зарегистрировано 632 новых случая заражения COVID-19, информирует пресс-служба Минздрава Украины.
Среди зараженных — 12 медицинских работников и 37 детей.
За минувшие сутки в больницы было госпитализировано 367 человек, а выздоровело от COVID-19 — 589 пациентов.
За 14 июля в Украине:
- заболело — 632 человека;
- летальные случаи — 20;
- выздоровели — 589 человек;
- госпитализировано — 367 человек.
За минувшие сутки в Украине сделано 42228 тестов на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 19 536;
- методом ИФА — 8 892;
- экспресс-тестами — 13 600.
Наиболее количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Киеве, Одесской и Житомирской областях:
- Киев — 177 случаев;
- Одесская область — 57 случаев;
- Житомирская область — 33 случая;
- Донецкая область — 32 случая;
- Киевская область — 31 случай.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 242 868 человек;
- выздоровели — 2 179 665 человек;
- летальные случаи — 52 685;
- проведено ПЦР-тестов — 11 101 770.
Ранее Фокус сообщал, что впервые в Украине лабораторно подтвердили два случая коронавируса "Дельта". Индийский штамм коронавируса врачи заподозрили у пациентов, которые недавно вернулись из России. COVID-19 они переносили в тяжелой форме.
Также Фокус рассказывал, что в Украине началась вакцинация препаратом Pfizer. В МОЗ предупредили, что вакцину производства Pfizer-BioNTech смогут получить все желающие, но приоритет на иммунизацию будет у пожилых людей с хроническими заболеваниями.