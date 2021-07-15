Статистика коронавируса на 15 июля: 20 летальных исходов, Киев в лидерах по новым заражениям

За прошлый день с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали 367 человек. Среди зараженных — 12 медработников и 37 детей.

За 14 июля в Украине официально зарегистрировано 632 новых случая заражения COVID-19, информирует пресс-служба Минздрава Украины.

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Среди зараженных — 12 медицинских работников и 37 детей.

За минувшие сутки в больницы было госпитализировано 367 человек, а выздоровело от COVID-19 — 589 пациентов.

За 14 июля в Украине:

заболело — 632 человека;

летальные случаи — 20;

выздоровели — 589 человек;

госпитализировано — 367 человек.

За минувшие сутки в Украине сделано 42228 тестов на COVID-19, среди которых:

методом ПЦР — 19 536;

методом ИФА — 8 892;

экспресс-тестами — 13 600.

Наиболее количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Киеве, Одесской и Житомирской областях:

Киев — 177 случаев;

Одесская область — 57 случаев;

Житомирская область — 33 случая;

Донецкая область — 32 случая;

Киевская область — 31 случай.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 242 868 человек;

выздоровели — 2 179 665 человек;

летальные случаи — 52 685;

проведено ПЦР-тестов — 11 101 770.

[ + – ] Статистика коронавируса за 14 июля

Ранее Фокус сообщал, что впервые в Украине лабораторно подтвердили два случая коронавируса "Дельта". Индийский штамм коронавируса врачи заподозрили у пациентов, которые недавно вернулись из России. COVID-19 они переносили в тяжелой форме.

Также Фокус рассказывал, что в Украине началась вакцинация препаратом Pfizer. В МОЗ предупредили, что вакцину производства Pfizer-BioNTech смогут получить все желающие, но приоритет на иммунизацию будет у пожилых людей с хроническими заболеваниями.