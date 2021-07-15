Статистика коронавірусу станом на 15 липня: 20 летальних випадків, Київ у лідерах за новими зараженнями

За минулий день з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували 367 осіб. Серед заражених — 12 медпрацівників і 37 дітей.

За 14 липня в Україні офіційно зареєстровані 632 нові випадки зараження COVID-19, інформує пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.

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Серед заражених — 12 медичних працівників та 37 дітей.

За минулу добу в лікарні були госпіталізовані 367 осіб, а видужали від COVID-19 — 589 пацієнтів.

За 14 липня в Україні:

захворіли — 632 людини;

летальні випадки — 20;

одужали — 589 осіб;

госпіталізовані — 367 осіб.

За минулу добу в Україні зроблено 42 228 тестів на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 19 536;

методом ІФА — 8 892;

експрес-тестами — 13 600.

Найбільша кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією зафіксована в Києві, Одеській і Житомирській областях:

Київ — 177 випадків;

Одеська область — 57 випадків;

Житомирська область — 33 випадки;

Донецька область — 32 випадки;

Київська область — 31 випадок.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 242 868 осіб;

одужали — 2 179 665 осіб;

летальні випадки — 52 685;

проведено ПЛР-тестів — 11 101 770.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 14 липня

Раніше Фокус повідомляв, що вперше в Україні лабораторно підтвердили два випадки коронавірусу "Дельта". Індійський штам коронавірусу лікарі запідозрили у пацієнтів, які нещодавно повернулися з Росії. COVID-19 вони переносили у тяжкій формі.

Також Фокус розповідав, що в Україні почалася вакцинація препаратом Pfizer. У МОЗ попередили, що вакцину виробництва Pfizer-BioNTech зможуть отримати всі охочі, але пріоритет на імунізацію буде у літніх людей з хронічними захворюваннями.