Статистика коронавірусу станом на 15 липня: 20 летальних випадків, Київ у лідерах за новими зараженнями
За минулий день з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували 367 осіб. Серед заражених — 12 медпрацівників і 37 дітей.
За 14 липня в Україні офіційно зареєстровані 632 нові випадки зараження COVID-19, інформує пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.
Серед заражених — 12 медичних працівників та 37 дітей.
За минулу добу в лікарні були госпіталізовані 367 осіб, а видужали від COVID-19 — 589 пацієнтів.
За 14 липня в Україні:
- захворіли — 632 людини;
- летальні випадки — 20;
- одужали — 589 осіб;
- госпіталізовані — 367 осіб.
За минулу добу в Україні зроблено 42 228 тестів на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 19 536;
- методом ІФА — 8 892;
- експрес-тестами — 13 600.
Найбільша кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією зафіксована в Києві, Одеській і Житомирській областях:
- Київ — 177 випадків;
- Одеська область — 57 випадків;
- Житомирська область — 33 випадки;
- Донецька область — 32 випадки;
- Київська область — 31 випадок.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 242 868 осіб;
- одужали — 2 179 665 осіб;
- летальні випадки — 52 685;
- проведено ПЛР-тестів — 11 101 770.
Раніше Фокус повідомляв, що вперше в Україні лабораторно підтвердили два випадки коронавірусу "Дельта". Індійський штам коронавірусу лікарі запідозрили у пацієнтів, які нещодавно повернулися з Росії. COVID-19 вони переносили у тяжкій формі.
Також Фокус розповідав, що в Україні почалася вакцинація препаратом Pfizer. У МОЗ попередили, що вакцину виробництва Pfizer-BioNTech зможуть отримати всі охочі, але пріоритет на імунізацію буде у літніх людей з хронічними захворюваннями.