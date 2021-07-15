В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет
После вступления закона в силу у покупателей в аптеках могут требовать документ, подтверждающий их возраст.
В четверг, 15 июля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №5122, который запрещает продажу лекарственных средств детям, не достигшим 14-летнего возраста.
За соответствующий документ проголосовали 341 народный депутат. Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.
После того, как новые нормы вступят в силу, продавцы медицинских препаратов и лекарственных средств в случае возникновения сомнений могут просить у покупателей документ, который подтверждает их возраст.
Какие документы нужны для подтверждения возраста ребенка в аптеке?
Согласно действующему законодательству, документами, удостоверяющими возраст детей, являются:
- свидетельство о рождении;
- паспорт;
- заграничный паспорт;
- паспорт одного из родителей, в котором есть запись о рождении ребенка.
В объяснительной записке к законопроекту сказано, что его необходимо принять в связи с неконтролируемой продажей лекарственных средств в Украине, в том числе — несовершеннолетним. Отмечается, что в детском возрасте человек не всегда может осознавать риски от неправильного употребления тех или иных препаратов.
Также авторы законопроекта утверждают, что в странах с низким и средним уровнем дохода, в том числе и в Украине, значительное количество самоубийств случается именно с использованием лекарственных средств.
В объяснительной записке к законопроекту также вспоминаются недавние отравления аптечными препаратами двух семиклассниц в Боярке Киевской области и двух восьмиклассниц в Умани Черкасской области.
Напомним, Фокус рассказывал, что те отравления детей таблетками приписывали некоему флешмобу в социальной сети TikTok.