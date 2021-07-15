В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років

Після вступу закону в силу в покупців в аптеках можуть вимагати документ, що підтверджує їхній вік.

У четвер, 15 липня, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроект №5122, який забороняє продаж лікарських засобів дітям, які не досягли 14-річного віку.

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За відповідний документ проголосував 341 народний депутат. Закон вступає в силу наступного дня після його публікації.

Після того, як нові норми вступлять у силу, продавці медичних препаратів і лікарських засобів у разі виникнення сумнівів можуть просити в покупців документ, який підтверджує їхній вік.

Які документи потрібні для підтвердження віку дитини в аптеці?

Згідно з чинним законодавством, документами, що засвідчують вік дітей, є:

свідоцтво про народження;

паспорт;

закордонний паспорт;

паспорт одного з батьків, у якому є запис про народження дитини.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що його необхідно ухвалити у звʼязку з неконтрольованим продажем лікарських засобів в Україні, у тому числі — неповнолітнім. Зазначається, що в дитячому віці людина не завжди може усвідомлювати ризики від неправильного вживання тих чи інших препаратів.

Також автори законопроекту стверджують, що в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, у тому числі і в Україні, значна кількість самогубств трапляється саме з використанням лікарських засобів.

У пояснювальній записці до законопроекту також згадуються нещодавні отруєння аптечними препаратами двох семикласниць у Боярці Київської області та двох восьмикласниць в Умані Черкаської області.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що ті отруєння дітей таблетками приписували якомусь флешмобу в соціальній мережі TikTok.