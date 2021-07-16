Статистика коронавируса на 16 июля: 17 смертей от COVID-19, в Киеве - рост числа зараженных

За минувшие сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали 422 человека. Среди зараженных COVID-19 — 50 детей и 16 медицинских работников.

В Украине 15 июля официально зафиксировано 737 новых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным ведомства, за минувший день коронавирусной инфекцией также заразились 50 детей и 16 медицинских работников.

С коронавирусной инфекцией в больницы поступило 422 человека, а выздоровели от COVID-19 — 616 человек.

За 15 июля в Украине:

заболело — 737 человек;

летальные случаи — 17;

госпитализировано — 422 человека;

выздоровели — 616 человек.

За вчерашний день в Украине сделано 41590 тестов на COVID-19, из которых:

методом ПЦР — 18276;

методом ИФА — 8942;

экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию — 14372.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 243 605 человек;

выздоровели — 2 180 281 человек;

летальные случаи — 52 702;

сделано ПЦР-тестов — 11 120 046.

Лидерами по ежесуточным заражениям за минувший день являются Киев, Одесская и Донецкая области:

Киев — 224 случая;

Одесская область — 95 случаев;

Донецкая область — 37 случаев;

Полтавская область — 32 случая;

Луганская область — 30 случаев.

[ + – ] Статистика коронавируса за 15 июля

Ранее Фокус рассказывал, что впервые в Украине лабораторно подтвердили два случая коронавируса "Дельта". Индийскую мутацию COVID-19 врачи заподозрили у пациентов, которые недавно вернулись из России. По словам медиков, болезнь COVID-19 они переносили в тяжелой форме.

Также Фокус сообщал, что Украина работает над несколькими стратегиями борьбы с коронавирусом дельта. Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, Украина планирует закупить ПЦР-тесты, которые обнаруживают индийский штамм коронавируса. На пунктах пропуска проводится дополнительное тестирование туристов, которые прилетели из Великобритании, России, Португалии и Индии.