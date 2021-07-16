Статистика коронавірусу станом на 16 липня: 17 смертей від COVID-19, у Києві — зростання кількості заражених
За минулу добу з коронавірусною інфекцією госпіталізовані 422 людини. Серед заражених COVID-19 — 50 дітей і 16 медичних працівників.
В Україні 15 липня офіційно зафіксовані 737 нових випадків зараження COVID-19, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.
За даними відомства, за минулий день коронавірусною інфекцією також заразилися 50 дітей і 16 медичних працівників.
З коронавірусною інфекцією в лікарні надійшли 422 людини, а одужали від COVID-19 — 616 осіб.
За 15 липня в Україні:
- захворіли — 737 осіб;
- летальні випадки — 17;
- госпіталізовані — 422 людини;
- одужали — 616 осіб.
За вчорашній день в Україні зроблено 41 590 тестів на COVID-19, з яких:
- методом ПЛР — 18 276;
- методом ІФА — 8 942;
- експрес-тести на коронавірусну інфекцію — 14 372.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 243 605 осіб;
- одужали — 2 180 281 особа;
- летальні випадки — 52 702;
- зроблено ПЛР-тестів — 11 120 046.
Лідерами за щоденними зараженнями за минулий день є Київ, Одеська та Донецька області:
- Київ — 224 випадки;
- Одеська область — 95 випадків;
- Донецька область — 37 випадків;
- Полтавська область — 32 випадки;
- Луганська область — 30 випадків.
Раніше Фокус розповідав, що вперше в Україні лабораторно підтвердили два випадки коронавірусу "Дельта". Індійську мутацію COVID-19 лікарі запідозрили у пацієнтів, які нещодавно повернулися з Росії. За словами медиків, хворобу COVID-19 вони переносили у тяжкій формі.
Також Фокус повідомляв, що Україна працює над декількома стратегіями боротьби з коронавірусом дельта. Як повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, Україна планує закупити ПЛР-тести, які виявляють індійський штам коронавірусу. На пунктах пропуску проводиться додаткове тестування туристів, які прилетіли з Великобританії, Росії, Португалії та Індії.