Статистика коронавірусу станом на 16 липня: 17 смертей від COVID-19, у Києві — зростання кількості заражених

За минулу добу з коронавірусною інфекцією госпіталізовані 422 людини. Серед заражених COVID-19 — 50 дітей і 16 медичних працівників.

В Україні 15 липня офіційно зафіксовані 737 нових випадків зараження COVID-19, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.

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За даними відомства, за минулий день коронавірусною інфекцією також заразилися 50 дітей і 16 медичних працівників.

З коронавірусною інфекцією в лікарні надійшли 422 людини, а одужали від COVID-19 — 616 осіб.

За 15 липня в Україні:

захворіли — 737 осіб;

летальні випадки — 17;

госпіталізовані — 422 людини;

одужали — 616 осіб.

За вчорашній день в Україні зроблено 41 590 тестів на COVID-19, з яких:

методом ПЛР — 18 276;

методом ІФА — 8 942;

експрес-тести на коронавірусну інфекцію — 14 372.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 243 605 осіб;

одужали — 2 180 281 особа;

летальні випадки — 52 702;

зроблено ПЛР-тестів — 11 120 046.

Лідерами за щоденними зараженнями за минулий день є Київ, Одеська та Донецька області:

Київ — 224 випадки;

Одеська область — 95 випадків;

Донецька область — 37 випадків;

Полтавська область — 32 випадки;

Луганська область — 30 випадків.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 15 липня

Раніше Фокус розповідав, що вперше в Україні лабораторно підтвердили два випадки коронавірусу "Дельта". Індійську мутацію COVID-19 лікарі запідозрили у пацієнтів, які нещодавно повернулися з Росії. За словами медиків, хворобу COVID-19 вони переносили у тяжкій формі.

Також Фокус повідомляв, що Україна працює над декількома стратегіями боротьби з коронавірусом дельта. Як повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, Україна планує закупити ПЛР-тести, які виявляють індійський штам коронавірусу. На пунктах пропуску проводиться додаткове тестування туристів, які прилетіли з Великобританії, Росії, Португалії та Індії.