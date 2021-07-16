В Украине поставлен новый рекорд суточной вакцинации – 117 376 прививок

Сейчас больше всего прививок делается препаратом Cominarty (Pfizer).

За сутки 15 июля в Украине сделано 117 376 прививок против COVID-19. По данным Минздрава, это – новый суточный рекорд. Первую дозу получили 63 002 человека, вторую – 54374 человека.

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За сутки 15 июля использовались такие препараты:

Cominarty – 65 030 доз;

CoronaVac – 40 328;

AstraZeneca – 12 018;

В течение суток работали 720 мобильных бригад, 1693 пункта прививок и 49 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании первую дозу получили 2 539 634 человека, полностью иммунизированы 1 360 256 человек. Всего сделано 3 899 890 прививок.

Сколько и какие прививки получили украинцы по состоянию на 16 июля:

Cominarty – 889 060 доз;

CoronaVac – 801 923;

CoviShield – 487 187;

AstraZeneca – 360 988;

Janssen – 478.

Напомним, в Минздраве сообщили, на какие реакции организма после вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо обратить пристальное внимание. В частности, головокружение и бессонница тревожными симптомами не являются, А при судорогах, рвоте и других признаках необходима медпомощь.

В разные регионы Украины с нарушением температурного режима доставили несколько тысяч доз препарата Pfizer. Испорченная вакцина от COVID-19 подлежит утилизации.