В Україні встановлений новий рекорд добової вакцинації — 117 376 щеплень

Зараз найбільше щеплень робиться препаратом Cominarty (Pfizer).

За добу 15 липня в Україні зроблено 117 376 щеплень проти COVID-19. За даними Міністерства охорони здоровʼя, це — новий добовий рекорд. Першу дозу отримали 63 002 людини, другу — 54 374 людини.

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За добу 15 липня використовувалися такі препарати:

Cominarty — 65 030 доз;

CoronaVac — 40 328;

AstraZeneca — 12 018;

Протягом доби працювали 720 мобільних бригад, 1 693 пункти щеплень і 49 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії першу дозу отримали 2 539 634 особи, повністю імунізовані 1 360 256 осіб. Усього зроблено 3 899 890 щеплень.

Скільки і які щеплення отримали українці станом на 16 липня:

Cominarty — 889 060 доз;

CoronaVac — 801 923;

CoviShield — 487 187;

AstraZeneca — 360 988;

Janssen — 478.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоровʼя повідомили, на які реакції організму після вакцинації від коронавірусної інфекції необхідно звернути пильну увагу. Зокрема, запаморочення і безсоння тривожними симптомами не є, а при судомах, блювоті й інших ознаках необхідна медична допомога.

В обласних центрах України з порушенням температурного режиму доставили кілька тисяч доз препарату Pfizer. Зіпсована вакцина від COVID-19 підлягає утилізації.