Шесть человек пострадали после взрыва в Хмельницкой области, задержан экс-разведчик (фото, видео)

Мужчину, который вероятно совершил подрыв, задержали. На момент ЧП в Каменец-Подольском подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

15 июля в Хмельницкой области прогремел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек, среди которых — 4-летний ребенок, сообщает пресс-служба полиции.

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В четверг правоохранители получили информацию о том, что в Каменец-Подольском на улице Розвадовского слышны выстрелы.

Силовики прибыли на место ЧП и выяснили, что произошел подрыв неизвестного устройства, по предварительной версии — гранаты. В результате мощного взрыва пострадали шесть человек, в том числе 4-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали с различными повреждениями.

"Лицо, вероятно поступила подрыв, полицейские задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении полиции Хмельницкой области.

[ + – ] Взрыв в Каменец-Подольском

[ + – ] Взрыв в Каменец-Подольском

По данным Обозревателя, правоохранители после взрыва задержали бывшего разведчика. Мужчина служил в Главном разведывательном управлении (ГРУ — ред.) еще до того, как Украина обрела независимость. У задержанного экс-разведчика есть судимость.

Как пишет местное издание Вечірній Камʼянець, в результате взрыва больше всех пострадала 30-летняя женщина — она находится в тяжелом состоянии. Журналисты отмечают, что после взрыва гранаты силовики задержали местного "криминального авторитета", тренера смешанных единоборств, который неоднократно привлекался к ответственности за тяжкие преступления.

[ + – ] Взрыв гранаты в Камянец-Подольском

Ранее Фокус сообщал, что на российском курорте прогремел взрыв в гостинице. В результате ЧП в гостинице "Азария" в городе Геленджик погибли, как минимум, два человека. Помимо этого, службы сообщают о пяти пострадавших, среди которых — 14-летняя девочка.

Также Фокус рассказывал, что в Ираке прогремел взрыв в COVID-отделении. Не менее 50 человек погибли в результате пожара, который охватил здание отделения больницы для COVID-пациентов в городе Эн-Насирия после мощного взрыва. Предварительные версии взрыва — короткое замыкание и взрыв кислородного баллона.