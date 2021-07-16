Шестеро людей постраждали після вибуху в Хмельницькій області, затриманий ексрозвідник (фото, відео)

Чоловіка, який ймовірно скоїв підрив, затримали. На момент НП у Кам'янець-Подільському підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння.

15 липня в Хмельницькій області прогримів вибух, унаслідок якого постраждали шестеро людей, серед яких — 4-річна дитина, повідомляє пресслужба поліції.

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У четвер правоохоронці отримали інформацію про те, що в Камʼянець-Подільському на вулиці Розвадовського чути постріли.

Силовики прибули на місце НП і зʼясували, що стався підрив невідомого пристрою, за попередньою версією — гранати. Унаслідок потужного вибуху постраждали шестеро людей, зокрема 4-річна дитина. Постраждалих госпіталізували з різними ушкодженнями.

"Особу, яка ймовірно скоїла підрив, поліцейські затримали. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного спʼяніння. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події", — йдеться в повідомленні поліції Хмельницької області.

[ + – ] Вибух у Кам'янець-Подільському

[ + – ] Вибух у Кам'янець-Подільському

За даними Обозревателя, правоохоронці після вибуху затримали колишнього розвідника. Чоловік служив у Головному розвідувальному управлінні (ГРУ — ред.) ще до того, як Україна здобула незалежність. У затриманого ексрозвідника є судимість.

Як пише місцеве видання Вечірній Камʼянець, унаслідок вибуху найбільше постраждала 30-річна жінка — вона знаходиться у важкому стані. Журналісти зазначають, що після вибуху гранати силовики затримали місцевого "кримінального авторитета", тренера змішаних єдиноборств, який неодноразово притягувався до відповідальності за тяжкі злочини.

[ + – ] Вибух гранати в Кам'янець-Подільському

Раніше Фокус повідомляв, що на російському курорті прогримів вибух у готелі. Унаслідок НП у готелі "Азарія" в місті Геленджик загинули, як мінімум, дві людини. Крім цього, служби повідомляють про пʼятьох постраждалих, серед яких — 14-річна дівчинка.

Також Фокус розповідав, що в Іраку прогримів вибух у COVID-відділенні. Не менш 50 людей загинули внаслідок пожежі, яка охопила будівлю відділення лікарні для COVID-пацієнтів в місті Ен-Насирія після потужного вибуху. Попередні версії вибуху — коротке замикання і вибух кисневого балона.