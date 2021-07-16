Шестеро людей постраждали після вибуху в Хмельницькій області, затриманий ексрозвідник (фото, відео)
Чоловіка, який ймовірно скоїв підрив, затримали. На момент НП у Кам'янець-Подільському підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння.
15 липня в Хмельницькій області прогримів вибух, унаслідок якого постраждали шестеро людей, серед яких — 4-річна дитина, повідомляє пресслужба поліції.
У четвер правоохоронці отримали інформацію про те, що в Камʼянець-Подільському на вулиці Розвадовського чути постріли.
Силовики прибули на місце НП і зʼясували, що стався підрив невідомого пристрою, за попередньою версією — гранати. Унаслідок потужного вибуху постраждали шестеро людей, зокрема 4-річна дитина. Постраждалих госпіталізували з різними ушкодженнями.
"Особу, яка ймовірно скоїла підрив, поліцейські затримали. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного спʼяніння. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події", — йдеться в повідомленні поліції Хмельницької області.
За даними Обозревателя, правоохоронці після вибуху затримали колишнього розвідника. Чоловік служив у Головному розвідувальному управлінні (ГРУ — ред.) ще до того, як Україна здобула незалежність. У затриманого ексрозвідника є судимість.
Як пише місцеве видання Вечірній Камʼянець, унаслідок вибуху найбільше постраждала 30-річна жінка — вона знаходиться у важкому стані. Журналісти зазначають, що після вибуху гранати силовики затримали місцевого "кримінального авторитета", тренера змішаних єдиноборств, який неодноразово притягувався до відповідальності за тяжкі злочини.
Раніше Фокус повідомляв, що на російському курорті прогримів вибух у готелі. Унаслідок НП у готелі "Азарія" в місті Геленджик загинули, як мінімум, дві людини. Крім цього, служби повідомляють про пʼятьох постраждалих, серед яких — 14-річна дівчинка.
Також Фокус розповідав, що в Іраку прогримів вибух у COVID-відділенні. Не менш 50 людей загинули внаслідок пожежі, яка охопила будівлю відділення лікарні для COVID-пацієнтів в місті Ен-Насирія після потужного вибуху. Попередні версії вибуху — коротке замикання і вибух кисневого балона.