За деньги инвесторов из США: в Житомире построят патронный завод

В строительство нового завода американские партнеры планируют вложить более 100 млн долларов.

Американская компания инвестирует более 100 млн долларов на строительство в Житомире патронного завода.

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Как сообщает пресс-служба Житомирского горсовета, депутаты уже дали согласие на выделение земли под его строительство.

По словам городского головы Житомира Сергея Сухомлина, инвестирует в постройку предприятия оборонного комплекса одна из американских компаний.

"Это – сотни рабочих мест, огромная инвестиция в более чем 100 миллионов долларов и высокотехнологичные технологии", – сообщил он.

На следующую сессию горсовета инвестор должен представить социальные программы, а также порядок трудоустройства будущих сотрудников предприяия.

"У них есть обязательная квота для участников АТО/ООС, в частности для военных инвалидов", – добавил Сухомлин.

Чиновник утверждает, что производство патронов не будет предусматривать хранение готовой продукции в складских помещениях.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" подписал соглашение с Канадой на строительство патронного завода в Украине.

Однако позже в "Укроборонпроме" заявили, что для постройки патронного завода в нашей стране нужно решить ряд проблем, среди которых – дефицит латуни в Украине.