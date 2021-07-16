За гроші інвесторів із США: у Житомирі побудують патронний завод

У будівництво нового заводу американські партнери планують вкласти понад 100 млн доларів.

Американська компанія інвестує понад 100 млн доларів на будівництво в Житомирі патронного заводу.

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Як повідомляє пресслужба Житомирської міськради, депутати вже дали згоду на виділення землі під його будівництво.

За словами міського голови Житомира Сергія Сухомлина, інвестує в будівництво підприємства оборонного комплексу одна з американських компаній.

"Це — сотні робочих місць, величезна інвестиція в понад 100 мільйонів доларів і високотехнологічні технології", — повідомив він.

На наступну сесію міськради інвестор повинен представити соціальні програми, а також порядок працевлаштування майбутніх співробітників підприємства.

"У них є обовʼязкова квота для учасників АТО/ООС, зокрема для військових інвалідів", — додав Сухомлин.

Чиновник стверджує, що виробництво патронів не передбачатиме зберігання готової продукції в складських приміщеннях.

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" підписав угоду з Канадою на будівництво патронного заводу в Україні.

Однак, пізніше в "Укроборонпромі" заявили, що для побудови патронного заводу в нашій країні потрібно вирішити ряд проблем, серед яких — дефіцит латуні в Україні.