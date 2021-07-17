ДТП в Киеве: пьяный муж бросил раненную 22-летнюю жену на дороге, девушка умерла в скорой

Сообщается, что попавшим в аварию пытались помочь охранники, однако пострадавшие завязали с ними драку.

На улице Березняковской в Киеве произошло смертельное ДТП: пьяный водитель Ford Fusion не смог вписаться в поворот и на большой скорости влетел в забор. Его 22-летнюю жену, сидевшую на переднем сидении, выбросило из автомобиля. Девушка получила множество переломов, а муж сбежал с места аварии, оставив ее умирать.

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Об этом сообщают общественная организация "Автопатруль Майдан" и ресурс dtp.kiev.ua.

Прибывшие на место медики тут же поместили девушку в карету скорой помощи, однако из-за огромного количества травм спасти ее не удалось. Пострадавшая так и не пришла в сознание.

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На Facebook-странице "Вартові еспресо" рассказали, что на момент ДТП в салоне находилось четыре человека и все они были в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что после аварии к машине поспешили охранники микрорайона, которые попытались помочь пострадавшим, а те, в свою очередь, завязали с ними драку.

Впоследствии водителя задержали. В его крови было 1,63 промиле алкоголя (при допустимой норме в 0,2 промиле).

Напомним, ранее сообщалось, что ведущая телеканала "1+1" Соломия Витвицкая попала в ДТП на улице Набережно-Рыбальская в Киеве. В создании аварийной ситуации водители столкнувшихся автомобилей обвиняли водителя скутера.

Ранее легковой автомобиль попал в ДТП в Бориспольском районе и перевернулся на крышу. В салоне авто находились 12 человек, в том числе 4 ребенка. Один из погибших — ребенок, еще три человека доставлены в больницу, двое из них — дети.