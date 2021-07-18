Статистика коронавируса на 18 июля: 299 новых случаев COVID-19, Киев больше не лидирует

За последний день с коронавирусной инфекцией госпитализировали 382 человека. Среди зараженных — 4 медицинских работника и 27 детей.

За 17 июля в Украине зафиксировано 299 новых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

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По данным профильного министерства, с коронавирусной инфекцией в больницы поступило 382 пациента, а выздоровели от COVID-19 — 241 человек.

Жертвами коронавируса за 17 июля в Украине стали 8 человек, а среди зараженных COVID-19 — 4 медработника и 27 детей.

За 17 июля в Украине:

заболело — 299 человек;

летальные случаи — 7;

госпитализировано — 382 человека;

выздоровели — 241 человек.

За минувшие сутки в Украине проведено 26082 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 13429;

методом ИФА — 3158;

экспресс-тесты на COVID-19 — 9495.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за 17 июля в Украине стали Днепропетровская область, Киев и Одесская область:

Днепропетровская область — 50 человек;

Киев — 43 человека;

Одесская область — 35 человек;

Винницкая область — 19 человек;

Киевская область — 17 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 244 495 человек;

летальные случаи — 52 726;

выздоровели — 2 181 198 человек;

сделано ПЦР-тестов — 11 151 481.

[ + – ] Статистика коронавируса за 17 июля

[ + – ] Динамика роста COVID-19

[ + – ] Динамика роста коронавируса

Ранее Фокус сообщал, что четыре европейские страны одобрили украинские COVID-сертификаты. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сертификаты о вакцинации заработали в Украине с 1 июля, а украинские COVID-паспорта одобрили Венгрия, Греция, Молдова и Турция.

Также Фокус рассказывал, что восстановление от COVID-19 может продолжаться более 35 недель. Наиболее частые симптомы длительного ковида: повышенная утомляемость, недомогание после физических нагрузок, когнитивная дисфункция и "мозговой туман". По словам экспертов, пациенты не могут оправиться после коронавирусной инфекции даже спустя семь месяцев.