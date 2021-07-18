Статистика коронавируса на 18 июля: 299 новых случаев COVID-19, Киев больше не лидирует
За последний день с коронавирусной инфекцией госпитализировали 382 человека. Среди зараженных — 4 медицинских работника и 27 детей.
За 17 июля в Украине зафиксировано 299 новых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным профильного министерства, с коронавирусной инфекцией в больницы поступило 382 пациента, а выздоровели от COVID-19 — 241 человек.
Жертвами коронавируса за 17 июля в Украине стали 8 человек, а среди зараженных COVID-19 — 4 медработника и 27 детей.
За 17 июля в Украине:
- заболело — 299 человек;
- летальные случаи — 7;
- госпитализировано — 382 человека;
- выздоровели — 241 человек.
За минувшие сутки в Украине проведено 26082 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:
- методом ПЦР — 13429;
- методом ИФА — 3158;
- экспресс-тесты на COVID-19 — 9495.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за 17 июля в Украине стали Днепропетровская область, Киев и Одесская область:
- Днепропетровская область — 50 человек;
- Киев — 43 человека;
- Одесская область — 35 человек;
- Винницкая область — 19 человек;
- Киевская область — 17 человек.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 244 495 человек;
- летальные случаи — 52 726;
- выздоровели — 2 181 198 человек;
- сделано ПЦР-тестов — 11 151 481.
Ранее Фокус сообщал, что четыре европейские страны одобрили украинские COVID-сертификаты. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сертификаты о вакцинации заработали в Украине с 1 июля, а украинские COVID-паспорта одобрили Венгрия, Греция, Молдова и Турция.
Также Фокус рассказывал, что восстановление от COVID-19 может продолжаться более 35 недель. Наиболее частые симптомы длительного ковида: повышенная утомляемость, недомогание после физических нагрузок, когнитивная дисфункция и "мозговой туман". По словам экспертов, пациенты не могут оправиться после коронавирусной инфекции даже спустя семь месяцев.