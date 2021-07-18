UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине Коронавирус мутировал: что известно

Статистика коронавируса на 18 июля: 299 новых случаев COVID-19, Киев больше не лидирует

395
коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса в Украине
Коронавирус в Украине

За последний день с коронавирусной инфекцией госпитализировали 382 человека. Среди зараженных — 4 медицинских работника и 27 детей.

За 17 июля в Украине зафиксировано 299 новых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным профильного министерства, с коронавирусной инфекцией в больницы поступило 382 пациента, а выздоровели от COVID-19 — 241 человек.

Жертвами коронавируса за 17 июля в Украине стали 8 человек, а среди зараженных COVID-19 — 4 медработника и 27 детей.

За 17 июля в Украине:

  • заболело — 299 человек;
  • летальные случаи — 7;
  • госпитализировано — 382 человека;
  • выздоровели — 241 человек.

За минувшие сутки в Украине проведено 26082 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

  • методом ПЦР — 13429;
  • методом ИФА — 3158;
  • экспресс-тесты на COVID-19 — 9495.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за 17 июля в Украине стали Днепропетровская область, Киев и Одесская область:

  • Днепропетровская область — 50 человек;
  • Киев — 43 человека;
  • Одесская область — 35 человек;
  • Винницкая область — 19 человек;
  • Киевская область — 17 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2 244 495 человек;
  • летальные случаи — 52 726;
  • выздоровели — 2 181 198 человек;
  • сделано ПЦР-тестов — 11 151 481.
коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса 17 июля
Статистика коронавируса за 17 июля
коронавирус, коронавирус в Украине, динамика роста COVID-19
Динамика роста COVID-19
коронавирус, коронавирус в Украине, динамика роста COVID-19
Динамика роста коронавируса

Ранее Фокус сообщал, что четыре европейские страны одобрили украинские COVID-сертификаты. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сертификаты о вакцинации заработали в Украине с 1 июля, а украинские COVID-паспорта одобрили Венгрия, Греция, Молдова и Турция.

Также Фокус рассказывал, что восстановление от COVID-19 может продолжаться более 35 недель. Наиболее частые симптомы длительного ковида: повышенная утомляемость, недомогание после физических нагрузок, когнитивная дисфункция и "мозговой туман". По словам экспертов, пациенты не могут оправиться после коронавирусной инфекции даже спустя семь месяцев.