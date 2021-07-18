Статистика коронавірусу на 18 липня: 299 нових випадків COVID-19, Київ більше не лідирує
За останній день з коронавірусною інфекцією госпіталізовано 382 людини. Серед заражених — 4 медичні працівники та 27 дітей.
За 17 липня в Україні зафіксовано 299 нових випадків зараження COVID-19, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
За даними профільного міністерства, з коронавірусною інфекцією в лікарні надійшло 382 пацієнта, а одужали від COVID-19 — 241 чоловік.
Жертвами коронавірусу за 17 липня в Україні стали 8 осіб, а серед заражених COVID-19 — 4 медпрацівники і 27 дітей.
За 17 липня в Україні:
- захворіло — 299 осіб;
- летальні випадки — 7;
- госпіталізовано — 382 людини;
- одужали — 241 осіб.
За минулу добу в Україні проведено 26082 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:
- методом ПЛР — 13429;
- методом ІФА — 3158;
- експрес-тести на COVID-19 — 9495.
Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за 17 липня в Україні стали Дніпропетровська область, Київ і Одеська область:
- Дніпропетровська область — 50 осіб;
- Київ — 43 людини;
- Одеська область — 35 осіб;
- Вінницька область — 19 осіб;
- Київська область — 17 осіб.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2 244 495 осіб;
- летальні випадки — 52 726;
- одужали — 2 181 198 осіб;
- зроблено ПЛР-тестів — 11 151 481.
Раніше Фокус повідомляв, що чотири європейські країни схвалили українські COVID-сертифікати. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, сертифікати про вакцинації заробили в Україні з 1 липня, а українські COVID-паспорта схвалили Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина.
Також Фокус розповідав, що відновлення від COVID-19 може тривати більше 35 тижнів. Найбільш часті симптоми тривалого ковіду: підвищена стомлюваність, нездужання після фізичних навантажень, когнітивна дисфункція і "мозковий туман". За словами експертів, пацієнти не можуть оговтатися після коронавірусної інфекції навіть через сім місяців.