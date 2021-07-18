Статистика коронавірусу на 18 липня: 299 нових випадків COVID-19, Київ більше не лідирує

За останній день з коронавірусною інфекцією госпіталізовано 382 людини. Серед заражених — 4 медичні працівники та 27 дітей.

За 17 липня в Україні зафіксовано 299 нових випадків зараження COVID-19, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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За даними профільного міністерства, з коронавірусною інфекцією в лікарні надійшло 382 пацієнта, а одужали від COVID-19 — 241 чоловік.

Жертвами коронавірусу за 17 липня в Україні стали 8 осіб, а серед заражених COVID-19 — 4 медпрацівники і 27 дітей.

За 17 липня в Україні:

захворіло — 299 осіб;

летальні випадки — 7;

госпіталізовано — 382 людини;

одужали — 241 осіб.

За минулу добу в Україні проведено 26082 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 13429;

методом ІФА — 3158;

експрес-тести на COVID-19 — 9495.

Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за 17 липня в Україні стали Дніпропетровська область, Київ і Одеська область:

Дніпропетровська область — 50 осіб;

Київ — 43 людини;

Одеська область — 35 осіб;

Вінницька область — 19 осіб;

Київська область — 17 осіб.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 244 495 осіб;

летальні випадки — 52 726;

одужали — 2 181 198 осіб;

зроблено ПЛР-тестів — 11 151 481.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 17 липня

[ + – ] Динаміка зростання COVID-19

[ + – ] Динаміка зростання коронавируса

Раніше Фокус повідомляв, що чотири європейські країни схвалили українські COVID-сертифікати. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, сертифікати про вакцинації заробили в Україні з 1 липня, а українські COVID-паспорта схвалили Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина.

Також Фокус розповідав, що відновлення від COVID-19 може тривати більше 35 тижнів. Найбільш часті симптоми тривалого ковіду: підвищена стомлюваність, нездужання після фізичних навантажень, когнітивна дисфункція і "мозковий туман". За словами експертів, пацієнти не можуть оговтатися після коронавірусної інфекції навіть через сім місяців.