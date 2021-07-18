Задержанный не имел конфликтов с жертвами и даже не был с ними знаком, а убийства совершал из интереса, сообщают СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Правоохранители задержали 23-летнего жителя Львовской области, который, по данным полиции, убил двух людей. Об этом сообщает Нацполиция Львовской области в Facebook.

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Вчера, 17 июля около полуночи сотрудники полиции получили сообщение о том, что на улице Выговского в городе Стрый рядом с церковью обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. На место убийства направили специальную полицейскую группу, следственно-оперативную группу, оперативников уголовного розыска, следователей и экспертов-криминалистов.

[ + – ] Место убийство в Стрые Фото: Нацполиция

Убитым оказался 43-летний мужчина, причиной смерти эксперты назвали два огнестрельных ранения в грудь.

Во время отработки территории города, полицейские заметили подозрительного мужчину, остановившего рейсовый автобус по направлению в Сколе.

"Обращая внимания на то, что разыскиваемый может быть вооруженным, чтобы не поддавать риску жизнь и здоровье граждан, было принято решение по правдоподобной причине остановить автобус за городом и проверить пассажира", — сообщает глава полиции Львовской области, генерал полиции 3 ранга Александр Шляховский.

Фото: Нацполиция

Во время обыска у подозреваемого в убийстве обнаружили сумку с обрезом и патронами.

Также удалось установить, что задержанный был причастен к убийству 40-летнего жителя города Стрый, которое произошло 5 июля. Тогда причиной смерти также были два огнестрельных ранения.

Сообщается, что против задержанного 23-летнего жителя открыто уголовное производство по части 2 статье 115 (Умышленное убийство). Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Задержанный шел и стрелял потому что ему "просто так захотелось". Он не был знаком с убитыми и не имел с ними конфликтов. Об этом пишет местное издание "Вголос", ссылаясь на слова начальника местной полиции Андрея Коцуру.

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