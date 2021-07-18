Вбивця з обрізом. Під Львовом затримали чоловіка, який застрелив двох людей з початку місяця

Затриманий не мав конфліктів з жертвами та навіть не був з ними знайомий, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в поліції.

Правоохоронці затримали 23-річного жителя Львівської області, який, за даними поліції, вбив двох людей. Про це повідомляє Нацполіція Львівської області в Facebook.

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Вчора, 17 липня близько опівночі співробітники поліції отримали повідомлення про те, що на вулиці Виговського у місті Стрий поруч з церквою виявлено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. На місце вбивства направили спеціальну поліцейську групу, слідчо-оперативну групу, оперативників карного розшуку, слідчих і експертів-криміналістів.

[ + – ] Місце вбивство в Стрию Фото: Нацполіція

Убитим виявився 43-річний чоловік, причиною смерті експерти назвали два вогнепальних поранення в груди.

Під час відпрацювання території міста, поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який зупинив рейсовий автобус у напрямку в Сколе.

"Звертаючи увагу на те, що розшукуваний може бути озброєним, щоб не піддавати ризику життя і здоровʼя громадян, було прийнято рішення з правдоподібної причини зупинити автобус за містом і перевірити пасажира", — повідомляє глава поліції Львівської області, генерал поліції 3 рангу Олександр Шляхівський.

Фото: Нацполіція

Під час обшуку у підозрюваного в убивстві виявили сумку з обрізом і патронами.

Також вдалося встановити, що затриманий був причетний до вбивства 40-річного жителя міста Стрий, яке відбулося 5 липня. Тоді причиною смерті також були два вогнепальних поранення.

Повідомляється, що проти затриманого 23-річного жителя відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство). Йому загрожує від 10 до 15 років або довічне увʼязнення.

Затриманий йшов і стріляв, бо йому "просто так захотілося". Він не був знайомий з убитими та не мав з ними конфліктів. Про це пише місцеве видання "Вголос", посилаючись на слова начальника місцевої поліції Андрія Коцури.

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