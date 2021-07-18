СБУ вызвало министра обороны РФ на допрос в Мариуполь (фото)

С 2014 года Сергея Шойгу вызывали на допросы и хотели вручить подозрение три раза. Нынешний вызов связан с созданием незаконных вооруженных формирований.

Служба безопасности Украины вызывает на допрос министра обороны РФ Серегя Шойгу в Мариуполь. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

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В повестке указывается, что гражданину России Шойгу Сергею Кужугетовичу нужно явиться в каб. №6 следственного отделения №2 в городе Мариуполь. Министра вызывают с целью вручения подозрения в уголовном производстве по части 3 статьи 27 и части 5 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей).

В случае неявки на допрос вероятны последствия по 139 статье УПК Украины (штраф от 0,25 до 0,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В случае если лицо не является на вызов больше двух раз, то подозреваемого или обвиняемого могут объявить в межгосударственный или международный розыск, что является причиной для совершения специального досудебного расследования или специального судебного производства).

На момент написания новости в Минобороны РФ не отреагировали на вызов министра на допрос.

[ + – ] Повестка на допрос Фото: Официальный сайт СБУ

Фокус сообщал, что 2014 году МВД вызывало на допрос Шойгу. А подозрение министру планировалось еще в 2016 году. Тогдашний глава генпрокуратуры Юрий Луценко заявлял, что ГПУ готовит сообщение о подозрении Путину, Медведеву, Шойгу и советнику Путина Сергею Глазьеву. Позднее они объявили подозрение 18 чиновникам РФ, среди них и министр обороны РФ. В 2017 году главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что в Украине будет заочный суд против Шойгу за события в Иловайске в 2014 году.

Предыдущие вызовы на допрос завершились безрезультатно, российские чиновники и Сергей Шойгу в частности не являлся на вызовы.

Также СБУ вызывает на допрос бизнесмена Константина Малофеева, который финансировал части казаков пророссийских боевиков. Он находится в международном санкционном списке. С 2014 году МВД против него ведется расследование по 260 статье УК Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей). СБУ вызывает его на допрос по той же статье.

[ + – ] Констатнин Малофеев Фото: Википедия

Напомним, СБУ разоблачила сеть российских агентов, работавших в соцсетях. По информации спецслужбы, они призывали к изменению госграниц Украины.

В 2014 году Аваков заявлял, что Гиркина, Безлера и Шойгу будут заочно судить в Украине. Также в 2016 году Генпрокуратура сообщила о подозрении 17 чиновникам РФ, среди них был Сергей Шойгу.