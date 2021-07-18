СБУ викликало міністра оборони РФ на допит до Маріуполя (фото)

З 2014 року Сергія Шойгу викликали на допити та хотіли вручити підозра три рази. Нинішній виклик пов'язаний зі створенням незаконних збройних формувань.

Служба безпеки України викликає на допит міністра оборони РФ сережок Шойгу в Маріуполь. Про це повідомляється на сайті спецслужби.

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На порядку вказується, що громадянину Росії Шойгу Сергію Кужугетовичу потрібно з'явитися в каб. №6 слідчого відділення №2 в місті Маріуполь. Міністра викликають з метою вручення підозри в кримінальному провадженні за частиною 3 статті 27 і частини 5 статті 260 Кримінального кодексу України (Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, що призвело до загибелі людей).

У разі неявки на допит вірогідні наслідки по 139 статті КПК України (штраф від 0,25 до 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У разі якщо особа не приходить на виклик понад два рази, то підозрюваного або обвинуваченого можуть оголосити в міждержавний або міжнародний розшук, що є причиною для здійснення спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження).

На момент написання новини в Міноборони РФ не відреагували на виклик міністра на допит.

[ + – ] Порядок на допит Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

Фокус повідомляв, що 2014 році МВС викликало на допит Шойгу. А підозра міністру планувалося ще у 2016 році. Тодішній глава генпрокуратури Юрій Луценко заявляв, що ГПУ готує повідомлення про підозру Путіну, Медведєву, Шойгу і раднику Путіна Сергію Глазьєву. У 2017 році головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що в Україні буде заочний суд проти Шойгу за події в Іловайську у 2014 році.

Попередні виклики на допит завершилися безрезультатно, російські чиновники та Сергій Шойгу зокрема не з'являвся на виклики.

Також СБУ викликає на допит бізнесмена Костянтина Малофєєва, який фінансував частини козаків проросійських бойовиків. Він знаходиться в міжнародному списку санкцій. З 2014 року МВС проти нього ведеться розслідування по 260 статті КК України (Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, що призвело до загибелі людей). СБУ викликає його на допит за тією ж статтею.

[ + – ] Констатнін Малофєєв Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, СБУ викрила мережу російських агентів, які працювали в соцмережах. За інформацією спецслужби, вони закликали до зміни державних кордонів України.

У 2014 році Аваков заявляв, що Гіркина, Безлера і Шойгу будуть заочно судити в Україні. Також у 2016 році Генпрокуратура повідомила про підозру 17 чиновникам РФ, серед них був Сергій Шойгу.