Коммунальщик во время накрывшего Киев ливня поливал клумбу (видео)

Растения мужчина поливал со шланга, который был подключен к машине с бочкой.

Во время мощного ливня в Киеве, который затопил улицы города и две станции метро, сотрудник коммунальной службы поливал клумбу на улице Милютенко (ближайшая станция метро — "Лесовая"). Соответствующее видео опубликовал "Киев оперативный".

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Судя по ролику, растения мужчина в форме поливал при помощи шланга, который был подключен к спецмашине с бочкой.

"Самое время поливать клумбу", — сказано в подписи к видео.

[ + – ] Во время накрывшего Киев ливня коммунальщик поливал клумбу

Комментаторы отнеслись к этому видео, в основном, с юмором.

"Деньги, заплачены, надо работать", "Ему сказали — он делает", "Странно, что еще асфальт не укладывают", "Ливень-ливнем, а полив клумб по расписанию", "Ладно", — писали пользователи соцсети под опубликованным роликом.

Ранее мы сообщали, что из-за ливня в Киеве станции метро "Берестейская" и "Академгородок" заполнило водой. Из-за этого "Берестейскую" закрыли на вход и выход, а на "Академогородке" перекрыли один из выходов.

Дождь был настолько сильным, что на некоторых улицах машины начали плыть. Также по городу случился ряд ДТП.