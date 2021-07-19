Комунальник під час зливи, яка накрила Київ, поливав клумбу (відео)

Рослини чоловік поливав зі шланга, який був підключений до машини з бочкою.

Під час потужної зливи в Києві, яка затопила вулиці міста і дві станції метро, співробітник комунальної служби поливав клумбу на вулиці Мілютенка (найближча станція метро — "Лісова"). Відповідне відео опублікував "Київ оперативний".

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Судячи з ролику, рослини чоловік у формі поливав за допомогою шланга, який був підключений до спецмашини з бочкою.

"Саме час поливати клумбу", — сказано в підписі до відео.

[ + – ] Під час зливи, яка накрила Київ, комунальник поливав клумбу

Коментатори поставилися до цього відео, здебільшого, з гумором.

"Гроші, заплачені, треба працювати", "Йому сказали — він робить", "Дивно, що ще асфальт не вкладають", "Злива-зливою, а полив клумб за розкладом", "Гаразд", — писали користувачі соцмережі під опублікованим роликом.

Раніше ми повідомляли, що через зливу в Києві станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" заповнило водою. Через це "Берестейську" закрили на вхід і вихід, а на "Академмістечку" перекрили один із виходів.

Дощ був настільки сильним, що на деяких вулицях машини почали плисти. Також у місті трапилася низка ДТП.