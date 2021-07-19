Перепутал года. Минфин разъяснил слова Марченко о повышении "минималки" до 7700 грн

Повышения минимальной зарплаты до 7765 грн будет в 2024 году, а не 2022-м, как утверждал министр. При этом уровень инфляции ожидается на уровне 2%.

Министерство финансов Украины опровергло заявление главы ведомства Сергея Марченко о повышении минимальной зарплаты до 7700 гривен в следующем году, передает УНИАН.

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Как отметили в профильном ведомстве, повышение минимальной зарплаты украинцев до 7665 гривен ожидается лишь к 2024 году.

"В 2024 году предусматривается рост минимальной заработной платы до 7665 гривен. Министр имел в виду 2024 год", - заявили журналистам в комментарии.

Накануне министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире 24 канала заявил, что украинцам повысят размер минимальной зарплаты до 7700 гривен в 2022 году. Он утверждал, что Минфин умеренно закладывает рост социальных показателей, а нераспределенные расходы от 50 до 100 млрд гривен могут направить на повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и пересмотр пенсионных выплат.

"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим до 7700 гривен…Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен. Это будет приоритетом (пересмотр размера выплат — ред.) и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022 – 2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", — заявил Сергей Марченко в эфире 24 канала.

В эфире телеканала Сергей Марченко также спрогнозировал рост инфляции на 2% в следующем году.

После заявления Сергея Марченко Министерство финансов напомнило, что Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

Бюджетная декларация предусматривает следующее повышение:

с 1 января 2022 года — 6500 грн;

с 1 октября 2022 года — 6700 грн;

с 1 января 2023 года — 7176 грн;

с 1 января 2024 года — 7665 грн.

Ранее Фокус в своей статье объяснял, почему почему повышение прожиточного минимума повлечет за собой рост налогов и штрафов.

Также Фокус рассказывал, что Верховная Рада впервые приняла трехлетнюю бюджетную декларацию. Предполагается, что минимальная зарплата вырастет с нынешних 6500 грн до 7665 грн к началу 2024 года.