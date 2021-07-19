Переплутав роки. Мінфін роз'яснив слова Марченка про підвищення "мінімалки" до 7 700 грн

Підвищення мінімальної зарплати до 7 765 грн буде в 2024 році, а не 2022-му, як стверджував міністр. При цьому рівень інфляції очікується на рівні 2%.

Міністерство фінансів України спростувало заяву глави відомства Сергія Марченка про підвищення мінімальної зарплати до 7 700 гривень у наступному році, передає УНІАН.

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Як зазначили в профільному відомстві, підвищення мінімальної зарплати українців до 7 665 гривень очікується лише до 2024 року.

"У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7 665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік", — заявили журналістам у коментарі.

Напередодні міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі 24 каналу заявив, що українцям підвищать розмір мінімальної зарплати до 7 700 гривень у 2022 році. Він стверджував, що Мінфін помірно закладає зростання соціальних показників, а нерозподілені витрати від 50 до 100 млрд гривень можуть спрямувати на підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та перегляд пенсійних виплат.

"Ми розраховуємо, що в 2022 році збільшимо до 7 700 гривень… Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони складають від 50 до 100 мільярдів гривень. Це буде пріоритетом (перегляд розміру виплат — ред.) і вже буде визначатися під час формування бюджету на 2022-2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є", — заявив Сергій Марченко в ефірі 24 каналу.

В ефірі телеканалу Сергій Марченко також спрогнозував зростання інфляції на 2% у наступному році.

Після заяви Сергія Марченка Міністерство фінансів нагадало, що Бюджетна декларація на 2022-2024 роки передбачає поетапне підвищення мінімальної заробітної плати.

Бюджетна декларація передбачає такі підвищення:

з 1 січня 2022 року — 6 500 грн;

з 1 жовтня 2022 року — 6 700 грн;

з 1 січня 2023 року — 7 176 грн;

з 1 січня 2024 року — 7 665 грн.

Раніше Фокус у своїй статті пояснював, чому чому підвищення прожиткового мінімуму спричинить за собою зростання податків і штрафів.

Також Фокус розповідав, що Верховна Рада вперше схвалила трирічну бюджетну декларацію. Передбачається, що мінімальна зарплата зросте з нинішніх 6 500 до 7 665 грн на початок 2024 року.