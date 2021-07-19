"За каждым успехом стоит тренер": Зеленский поздравил спортивных наставников с праздником

День тренера отмечается в Украине впервые и именно 19 июля так как именно в этот день страна впервые самостоятельно выступила на летней Олимпиаде в 1996 году.

Президент Украины Владимир Зеленский написал пост в своих социальных сетях, в которых поздравил тренеров с их профессиональным праздником.

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По словам президента, каждая спортивная победа или рекорд является очень важным для Украины. Поэтому у всех украинцев есть одна общая родина и одно национальное достоинство.

"Мы поддерживаем наших спортсменов, гордимся ими и радуемся их победам, но нужно всегда помнить, что за каждым их успехом стоит тренер. Поэтому искренне поздравляю украинских тренеров с профессиональным праздником! Всех тех, кто воспитывает таланты и готовит наших спортсменов к самым важным соревнованиям в разных видах спорта", — отмечается в публикации.

Президент добавил, что труд и профессионализм должны способствовать покорению самых высоких спортивных вершин.

Напомним, 26 января правительство утвердило проект Указа президента Украины о дне тренера. 19 июля выбрано из-за того, что именно в этот день Украина впервые приняла участие в летней Олимпиаде в 1996 году как независимое государство.

Отметим, что Зеленский учредил новую награду — "Национальная легенда Украины". Ею будут награждать тех, у кого выдающиеся личные заслуги в укреплении независимости и государственности.