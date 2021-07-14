"Национальная легенда Украины": Зеленский учредил новую награду

Согласно указу президента, украинцев будут награждать за выдающиеся личные заслуги в укреплении независимости и государственности.

Президент Владимир Зеленский подписал Указ "Об установлении отличия Президента Украины "Национальная легенда Украины".

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Как в среду, 14 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента, этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Также, отметили в ОП, этой награды будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Сообщается, что эскиз награды "Национальная легенда Украины" будет утвержден по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести Кабмин Украины.

Согласно указу, правительство должно до 9 августа 2021 года представить на утверждение Владимиру Зеленскому проект Положения о знаке отличия "Национальная легенда Украины", а также проекты эскиза.

В Офисе президента добавили, что Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Верховная Рада приняла сегодня во втором чтении законопроект "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины", тем самым переименовав "День защитника Украины", отмечаемый 14 октября. Теперь этот праздник будет носить название "День защитников и защитниц Украины".

В октябре прошлого года Владимир Зеленский вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.

А в декабре 2019 года глава государства наградил орденом "За заслуги" шоумена Сергея Притулу за "гражданское мужество и укрепление обороноспособности и безопасности Украины".