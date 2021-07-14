"Національна легенда України": Зеленський запровадив нову відзнаку

Згідно з указом президента, українців нагороджуватимуть за видатні особисті заслуги у зміцненні незалежності та державності.

Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про встановлення відзнаки Президента України "Національна легенда України".

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Як в середу, 14 липня, повідомляє пресслужба Офісу президента, цією нагородою відзначатимуть громадян за видатні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцнення її державності, захисту Вітчизни та служінні українському народу.

Також, зазначили в ОП, цієї нагороди будуть удостоєні ті, хто зробив вагомий внесок у розвитку національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоровʼя і веде активну благодійну та громадську діяльність.

Повідомляється, що ескіз нагороди "Національна легенда України" буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який повинен підготувати і провести Кабмін України.

Згідно з указом, уряд повинен до 9 серпня 2021 року подати на затвердження Володимиру Зеленському проект Положення про відзнаку "Національна легенда України", а також проекти ескізу.

В Офісі президента додали, що Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла сьогодні в другому читанні законопроект "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України", тим самим перейменувавши "День захисника України", що відзначається 14 жовтня. Тепер це свято носитиме назву "День захисників і захисниць України".

У жовтні минулого року Володимир Зеленський вручив президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану орден князя Ярослава Мудрого I ступеня.

А в грудні 2019 року глава держави нагородив орденом "За заслуги" шоумена Сергія Притулу за "громадянську мужність та зміцнення обороноздатності й безпеки України".