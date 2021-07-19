"За кожним успіхом стоїть тренер": Зеленський привітав спортивних наставників зі святом

День тренера святкується в Україні вперше і саме 19 липня, оскільки саме в цей день країна вперше самостійно виступила на літній Олімпіаді в 1996 році.

Президент України Володимир Зеленський написав допис у своїх соціальних мережах, в яких привітав тренерів з їхнім професійним святом.

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За словами президента, кожна спортивна перемога або рекорд є дуже важливим для України. Тому в усіх українців є одна спільна батьківщина й одна національна гідність.

"Ми підтримуємо наших спортсменів, пишаємося ними і радіємо їхнім перемогам, але потрібно завжди памʼятати, що за кожним їхнім успіхом стоїть тренер. Тому щиро вітаю українських тренерів із професійним святом! Усіх тих, хто виховує таланти і готує наших спортсменів до найважливіших змагань у різних видах спорту", — наголошується в публікації.

Президент додав, що праця і професіоналізм повинні сприяти підкоренню найвищих спортивних вершин.

Нагадаємо, 26 січня уряд затвердив проєкт Указу президента України про день тренера. 19 липня обране через те, що саме в цей день Україна вперше взяла участь у літній Олімпіаді в 1996 році як незалежна держава.

Зазначимо, що Зеленський запровадив нову відзнаку — "Національна легенда України". Нею будуть нагороджувати тих, у кого видатні особисті заслуги в зміцненні незалежності та державності.