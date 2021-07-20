С начала года смертность в Украине выросла на 25%, – Госстат

Наибольший прирост числа умерших был в апреле – 48,5%.

Число умерших в Украине (по всем причинам) в мае составило 57,29 тыс., что на 28,2% больше, чем в мае 2020 года, сообщила Государственная служба статистики.

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В целом с начала года в Украине умерли 299,96 тыс. человек, что на 25% больше, чем в минувшем году.

Годовой прирост смертности по месяцам:

август 2020 года – 3,9% в годовом измерении;

сентябрь – 15,4%;

октябрь – 17,5%;

ноябрь – 35%;

декабрь – 42,9%;

январь 2021 года – 7,7%;

февраль – 9%;

март – 34,4%;

апрель – 48,5%;

май – 28,2%.

[ + – ] Основные демографические показатели, человек

Число новорожденных в Украине в мае сократилось на 12,8% в годовом измерении – до 20,6 тыс., а в целом за пять месяцев оно сократилось на 5,5% – до 109,63 тыс.

Население Украины на 1 июня составляло 41,41 млн чел., что на 377,6 тыс., или на 0,9% меньше, чем было годом ранее.

Напомним, ранее Фокус разбирался, почему через 30 лет население Украины значительно сократится и постареет.

Перепись населения в Украине не проводилась уже 20 лет. Сейчас для этого необходимо около 5 млрд грн.