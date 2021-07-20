С начала года смертность в Украине выросла на 25%, – Госстат
Наибольший прирост числа умерших был в апреле – 48,5%.
Число умерших в Украине (по всем причинам) в мае составило 57,29 тыс., что на 28,2% больше, чем в мае 2020 года, сообщила Государственная служба статистики.
В целом с начала года в Украине умерли 299,96 тыс. человек, что на 25% больше, чем в минувшем году.
Годовой прирост смертности по месяцам:
- август 2020 года – 3,9% в годовом измерении;
- сентябрь – 15,4%;
- октябрь – 17,5%;
- ноябрь – 35%;
- декабрь – 42,9%;
- январь 2021 года – 7,7%;
- февраль – 9%;
- март – 34,4%;
- апрель – 48,5%;
- май – 28,2%.
Число новорожденных в Украине в мае сократилось на 12,8% в годовом измерении – до 20,6 тыс., а в целом за пять месяцев оно сократилось на 5,5% – до 109,63 тыс.
Население Украины на 1 июня составляло 41,41 млн чел., что на 377,6 тыс., или на 0,9% меньше, чем было годом ранее.
Напомним, ранее Фокус разбирался, почему через 30 лет население Украины значительно сократится и постареет.
Перепись населения в Украине не проводилась уже 20 лет. Сейчас для этого необходимо около 5 млрд грн.