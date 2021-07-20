Із початку року смертність в Україні зросла на 25% — Держстат

Найбільший приріст числа померлих був у квітні — 48,5%.

Число померлих в Україні (за всіма причинами) у травні склало 57,29 тис., що на 28,2% більше, ніж у травні 2020 року, повідомила Державна служба статистики.

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У цілому з початку року в Україні померли 299,96 тис. осіб, що на 25% більше, ніж минулого року.

Річний приріст смертності по місяцях

серпень 2020 року — 3,9% у річному вимірі;

вересень — 15,4%;

жовтень — 17,5%;

листопад — 35%;

грудень — 42,9%;

січень 2021 року — 7,7%;

лютий — 9%;

березень — 34,4%;

квітень — 48,5%;

травень — 28,2%.

[ + – ] Основні демографічні показники, людина

Число новонароджених в Україні в травні скоротилося на 12,8%, у річному вимірі — до 20,6 тис., а в цілому за пʼять місяців воно скоротилося на 5,5% — до 109,63 тис.

Населення України на 1 червня становила 41,41 млн осіб., що на 377,6 тис. або на 0,9% менше, ніж було роком раніше.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, чому через 30 років населення України значно скоротиться і постаріє.

Перепис населення в Україні не проводився вже 20 років. Зараз для цього необхідно близько 5 млрд грн.