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Із початку року смертність в Україні зросла на 25% — Держстат

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люди, Україна, Київ, фото
Фото: РИА Новости

Найбільший приріст числа померлих був у квітні — 48,5%.

Число померлих в Україні (за всіма причинами) у травні склало 57,29 тис., що на 28,2% більше, ніж у травні 2020 року, повідомила Державна служба статистики.

У цілому з початку року в Україні померли 299,96 тис. осіб, що на 25% більше, ніж минулого року.

Річний приріст смертності по місяцях

  • серпень 2020 року — 3,9% у річному вимірі;
  • вересень — 15,4%;
  • жовтень — 17,5%;
  • листопад — 35%;
  • грудень — 42,9%;
  • січень 2021 року — 7,7%;
  • лютий — 9%;
  • березень — 34,4%;
  • квітень — 48,5%;
  • травень — 28,2%.
демографічні показники, січень — травень
Основні демографічні показники, людина

Число новонароджених в Україні в травні скоротилося на 12,8%, у річному вимірі — до 20,6 тис., а в цілому за пʼять місяців воно скоротилося на 5,5% — до 109,63 тис.

Населення України на 1 червня становила 41,41 млн осіб., що на 377,6 тис. або на 0,9% менше, ніж було роком раніше.

чисельність населення, Україна, динаміка

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, чому через 30 років населення України значно скоротиться і постаріє.

Перепис населення в Україні не проводився вже 20 років. Зараз для цього необхідно близько 5 млрд грн.