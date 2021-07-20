Із початку року смертність в Україні зросла на 25% — Держстат
Найбільший приріст числа померлих був у квітні — 48,5%.
Число померлих в Україні (за всіма причинами) у травні склало 57,29 тис., що на 28,2% більше, ніж у травні 2020 року, повідомила Державна служба статистики.
У цілому з початку року в Україні померли 299,96 тис. осіб, що на 25% більше, ніж минулого року.
Річний приріст смертності по місяцях
- серпень 2020 року — 3,9% у річному вимірі;
- вересень — 15,4%;
- жовтень — 17,5%;
- листопад — 35%;
- грудень — 42,9%;
- січень 2021 року — 7,7%;
- лютий — 9%;
- березень — 34,4%;
- квітень — 48,5%;
- травень — 28,2%.
Число новонароджених в Україні в травні скоротилося на 12,8%, у річному вимірі — до 20,6 тис., а в цілому за пʼять місяців воно скоротилося на 5,5% — до 109,63 тис.
Населення України на 1 червня становила 41,41 млн осіб., що на 377,6 тис. або на 0,9% менше, ніж було роком раніше.
Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, чому через 30 років населення України значно скоротиться і постаріє.
Перепис населення в Україні не проводився вже 20 років. Зараз для цього необхідно близько 5 млрд грн.