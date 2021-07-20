В Украине начался рост числа заболевших COVID-19, есть угроза "взрывных темпов", – НАН

Больше всего ученых беспокоит ситуация в Одесской и Сумской областях, а также Киеве. В целом по стране наблюдаемая летальность достигла максимума за год.

Фаза спада заболевамости коронавирусом в Украине завершена, сейчас она уже растет, если сравнивать с предыдущими неделями. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук (НАН), опубликованном во вторник, 20 июля.

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"Существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста — подобно тому, как это наблюдалась в некоторых странах при распространении в них штамма "дельта", — утверждают ученые.

Их обеспокоенность вызывает тот факт, что за последнюю неделю выросли сразу три эпидемических показателя: число позитивных ПЦР-тестов, новых госпитализаций и новых зарегистрированных случаев заболевания. При том первый из них, который ученые называют самым оперативным, вырос на 16,6% всего за неделю. В то же время число госпитализаций и новых случаев заболевания выросли меньше — на 4,9% и 7,3% соответственно.

[ + – ] Показатели эпидемической динамики [ + – ] Недельные изменения числа новых госпитализаций, случаев болезни и позитивных тестов [ + – ] Позитивность

"Отметим, что хотя взрывной рост не наблюдается ни в одном регионе, темпы недельного прироста ускорялись в последние дни, потому вероятность ускорения является достаточно высокой", — говорится в отчете.

В НАН отмечают, что наибольший прирост общенациональной заболеваемости сосредоточился в группе "Юг", причем в основном в Одесской области. Всего за неделю в этой группе зафиксировали на 38% больше больных, чем неделей ранее. Также эпицентром роста называются Киев и Сумская области.

Более того, ученые наблюдают увеличение наблюдаемой летальности до нового годового максимума с превышением ее отметки в 4% для начала июля. Этот показатель дает понять, для какой части больных коронавирус имел смертельные последствия.

Фото: НАН Украины

Как сообщалось ранее, по состоянию на 20 июля 2021 года в Украине зафиксировано 598 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 25 человек умерли, 540 — выздоровели.

Также в Минздраве Украины заявили о росте заболеваемости COVID-19 впервые за несколько месяцев. На фоне рекордных показателей по вакцинации за прошедшие семь дней в Украине выявили 3 460 новых случаев коронавируса, что на 253 больше, чем неделей ранее. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, для ускорения вакцинации населения планируется обустроить центры вакцинации в аэропортах, а также в наземных пунктах пропуска.