В Україні почалося зростання числа хворих COVID-19, є загроза "вибухових темпів", — НАН

Найбільше вчених турбує ситуація в Одеській і Сумській областях, а також у Києві. У цілому по країні спостерігається летальність, що досягла максимуму за рік.

Фаза спаду захворюваності коронавірусом в Україні завершена, наразі вона вже росте, якщо порівнювати з попередніми тижнями. Про це йдеться у звіті Національної академії наук (НАН), опублікованому у вівторок, 20 липня.

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"Існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання — подібно до того, як це спостерігалася в деяких країнах при поширенні в них штаму "дельта", — стверджують учені.

Їхня стурбованість викликає той факт, що за останній тиждень виросли відразу три епідемічних показники: кількість позитивних ПЛР-тестів, нових госпіталізацій і нових зареєстрованих випадків захворювання. При тому перший з них, який учені називають найбільш оперативним, виріс на 16,6% усього за тиждень. У той же час число госпіталізацій і нових випадків захворювання зросли менше — на 4,9% і 7,3% відповідно.

[ + – ] Показники епідемічної динаміки [ + – ] Тижневі зміни числа нових госпіталізацій, випадків хвороби і позитивних тестів [ + – ] позитивність

"Зазначимо, що хоча вибухове зростання не спостерігається ні в одному регіоні, темпи тижневого приросту прискорювалися в останні дні, тому ймовірність прискорення є досить високою", — йдеться у звіті.

У НАН зазначають, що найбільший приріст загальнонаціональної захворюваності зосередився в групі "Південь", причому в основному в Одеській області. Усього за тиждень у цій групі зафіксували на 38% більше хворих, ніж тижнем раніше. Також епіцентром зростання називаються Київ і Сумську область.

Більше того, учені спостерігають збільшення летальності до нового річного максимуму з перевищенням її позначки в 4% для початку липня. Цей показник дає зрозуміти, для якої частини хворих коронавірус мав смертельні наслідки.

Як повідомлялося раніше, станом на 20 липня 2021 року в Україні зафіксовано 598 нових випадків коронавірусної інфекції. При цьому 25 осіб померли, 540 — одужали.

Також у МОЗ України заявили про зростання захворюваності COVID-19 уперше за кілька місяців. На фоні рекордних показників вакцинації за минулі сім днів в Україні виявили 3 460 нових випадків коронавірусу, що на 253 більше, ніж тижнем раніше. За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, для прискорення вакцинації населення планується облаштувати центри вакцинації в аеропортах, а також у наземних пунктах пропуску.