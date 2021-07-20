Статистика коронавірусу на 20 липня: померли 25 осіб, у лідерах із захворюваності Київ
За останній день через коронавірус госпіталізовані 279 осіб, у тому числі 23 дитини.
Станом на 20 липня 2021 року в Україні зафіксовано 598 нових випадків коронавірусної інфекції.
Зокрема, захворіли 23 дитини і 13 медпрацівників, повідомляє в Telegram верифікований МОЗ України проект "Коронавірус інфо".
Також за минулу добу
- госпіталізовано — 279 осіб;
- летальних випадків — 25;
- одужали — 540 осіб;
- здійснено тестувань за добу — 42 411 (в тому числі методом ПЛР — 21459, методом ІФА — 8387)
- досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 12565.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло — 2245275 чоловік;
- одужали — 2181925 чоловік;
- летальних випадків — 52 756;
- проведення ПЛР-тестів — 11182527.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м Київ — 228 випадків;
- Вінницька область — 9 випадків;
- Волинська область — 4 випадки;
- Дніпропетровська область — 32 випадки;
- Донецька область — 48 випадків;
- Житомирська область — 11 випадків;
- Закарпатська область — 5 випадків;
- Запорізька область — 14 випадків;
- Івано-Франківська область — 7 випадків;
- Київська область — 6 випадків;
- Кіровоградська область — 1 випадок;
- Луганська область — 35 випадків;
- Львівська область — 20 випадків;
- Миколаївська область — 4 випадки;
- Одеська область — 35 випадків;
- Полтавська область — 15 випадків;
- Рівненська область — 3 випадки;
- Сумська область — 35 випадків;
- Тернопільська область — 1 випадок;
- Харківська область — 18 випадків;
- Херсонська область — 30 випадків;
- Хмельницька область — 19 випадків;
- Черкаська область — 13 випадків;
- Чернівецька область — 4 випадки;
- Чернігівська область — 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 19 липня в Україні було зафіксовано 182 нових випадки COVID-19.
У свою чергу, у Міністерстві охорони здоровʼя України заявили про зростання захворюваності COVID-19 вперше за кілька місяців.
Також повідомлялося, що влада Туреччини може закрити кордони для іноземних туристів у разі погіршення епідемічної ситуації на тлі поширення агресивного індійського штаму коронавірусу.