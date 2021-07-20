Статистика коронавірусу на 20 липня: померли 25 осіб, у лідерах із захворюваності Київ

За останній день через коронавірус госпіталізовані 279 осіб, у тому числі 23 дитини.

Станом на 20 липня 2021 року в Україні зафіксовано 598 нових випадків коронавірусної інфекції.

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Зокрема, захворіли 23 дитини і 13 медпрацівників, повідомляє в Telegram верифікований МОЗ України проект "Коронавірус інфо".

Також за минулу добу

госпіталізовано — 279 осіб;

летальних випадків — 25;

одужали — 540 осіб;

здійснено тестувань за добу — 42 411 (в тому числі методом ПЛР — 21459, методом ІФА — 8387)

досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 12565.

За весь час пандемії в Україні

захворіло — 2245275 чоловік;

одужали — 2181925 чоловік;

летальних випадків — 52 756;

проведення ПЛР-тестів — 11182527.

[ + – ] Коронавірус в Україні

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м Київ — 228 випадків;

Вінницька область — 9 випадків;

Волинська область — 4 випадки;

Дніпропетровська область — 32 випадки;

Донецька область — 48 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 5 випадків;

Запорізька область — 14 випадків;

Івано-Франківська область — 7 випадків;

Київська область — 6 випадків;

Кіровоградська область — 1 випадок;

Луганська область — 35 випадків;

Львівська область — 20 випадків;

Миколаївська область — 4 випадки;

Одеська область — 35 випадків;

Полтавська область — 15 випадків;

Рівненська область — 3 випадки;

Сумська область — 35 випадків;

Тернопільська область — 1 випадок;

Харківська область — 18 випадків;

Херсонська область — 30 випадків;

Хмельницька область — 19 випадків;

Черкаська область — 13 випадків;

Чернівецька область — 4 випадки;

Чернігівська область — 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 19 липня в Україні було зафіксовано 182 нових випадки COVID-19.

У свою чергу, у Міністерстві охорони здоровʼя України заявили про зростання захворюваності COVID-19 вперше за кілька місяців.

Також повідомлялося, що влада Туреччини може закрити кордони для іноземних туристів у разі погіршення епідемічної ситуації на тлі поширення агресивного індійського штаму коронавірусу.