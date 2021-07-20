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Статистика коронавірусу на 20 липня: померли 25 осіб, у лідерах із захворюваності Київ

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коронавірус, Київ, вакцинація,
Фото: скриншот | Вакцинація від коронавірусу

За останній день через коронавірус госпіталізовані 279 осіб, у тому числі 23 дитини.

Станом на 20 липня 2021 року в Україні зафіксовано 598 нових випадків коронавірусної інфекції.

Зокрема, захворіли 23 дитини і 13 медпрацівників, повідомляє в Telegram верифікований МОЗ України проект "Коронавірус інфо".

Також за минулу добу

  • госпіталізовано — 279 осіб;
  • летальних випадків — 25;
  • одужали — 540 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 42 411 (в тому числі методом ПЛР — 21459, методом ІФА — 8387)
  • досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 12565.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло — 2245275 чоловік;
  • одужали — 2181925 чоловік;
  • летальних випадків — 52 756;
  • проведення ПЛР-тестів — 11182527.
коронавірус, статистика, 20 липня,
Коронавірус в Україні

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м Київ — 228 випадків;
  • Вінницька область — 9 випадків;
  • Волинська область — 4 випадки;
  • Дніпропетровська область — 32 випадки;
  • Донецька область — 48 випадків;
  • Житомирська область — 11 випадків;
  • Закарпатська область — 5 випадків;
  • Запорізька область — 14 випадків;
  • Івано-Франківська область — 7 випадків;
  • Київська область — 6 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 випадок;
  • Луганська область — 35 випадків;
  • Львівська область — 20 випадків;
  • Миколаївська область — 4 випадки;
  • Одеська область — 35 випадків;
  • Полтавська область — 15 випадків;
  • Рівненська область — 3 випадки;
  • Сумська область — 35 випадків;
  • Тернопільська область — 1 випадок;
  • Харківська область — 18 випадків;
  • Херсонська область — 30 випадків;
  • Хмельницька область — 19 випадків;
  • Черкаська область — 13 випадків;
  • Чернівецька область — 4 випадки;
  • Чернігівська область — 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 19 липня в Україні було зафіксовано 182 нових випадки COVID-19.

У свою чергу, у Міністерстві охорони здоровʼя України заявили про зростання захворюваності COVID-19 вперше за кілька місяців.

Також повідомлялося, що влада Туреччини може закрити кордони для іноземних туристів у разі погіршення епідемічної ситуації на тлі поширення агресивного індійського штаму коронавірусу.