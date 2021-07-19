Статистика коронавірусу на 19 липня: 182 нових випадки, Київ повернув лідерство

За останній день з COVID-19 госпіталізовані 307 осіб, зокрема 11 дітей.

Станом на 19 липня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нових випадки COVID-19.

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Як повідомляє в Telegram верифікований МОЗ проект про коронавірус в Україні "Коронавірус інфо", також захворіли 11 дітей.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 307 осіб;

летальних випадків — 5;

одужали — 187 осіб;

здійснено тестувань за добу — 16 970 (зокрема методом ПЛР — 9587, методом ІФА — 1613)

досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 5770.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2244677 осіб;

одужали — 2181385 люденй;

летальних випадків — 52 731;

проведення ПЛР-тестів — 11161068.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

[ + – ] Коронавірус в Україні

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м Київ — 82 випадки;

Вінницька область — 2 випадки;

Волинська область — 1 випадок;

Дніпропетровська область — 7 випадків;

Донецька область — 2 випадки;

Житомирська область — 18 випадків;

Київська область — 12 випадків;

Кіровоградська область — 1 випадок;

Луганська область — 1 випадок;

Львівська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 6 випадків;

Одеська область — 18 випадків;

Полтавська область — 2 випадки;

Рівненська область — 2 випадки;

Сумська область — 3 випадки;

Тернопільська область — 3 випадки;

Харківська область — 10 випадків;

Херсонська область — 2 випадки;

Черкаська область — 5 випадків;

Чернівецька область — 2 випадки;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

[ + – ] інформація МОЗ

Нагадаємо, станом на 18 липня в Україні було зафіксовано 299 нових випадків COVID-19.

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, штам коронавірусної інфекції "Дельта" до кінця літа витіснить інші варіанти інфекції в Україні.

Також повідомлялося, що навіть через сім місяців після коронавірусної інфекції багато людей не можуть оговтатися від неї повністю.