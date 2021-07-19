Статистика коронавірусу на 19 липня: 182 нових випадки, Київ повернув лідерство
За останній день з COVID-19 госпіталізовані 307 осіб, зокрема 11 дітей.
Станом на 19 липня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нових випадки COVID-19.
Як повідомляє в Telegram верифікований МОЗ проект про коронавірус в Україні "Коронавірус інфо", також захворіли 11 дітей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 307 осіб;
- летальних випадків — 5;
- одужали — 187 осіб;
- здійснено тестувань за добу — 16 970 (зокрема методом ПЛР — 9587, методом ІФА — 1613)
- досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 5770.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 2244677 осіб;
- одужали — 2181385 люденй;
- летальних випадків — 52 731;
- проведення ПЛР-тестів — 11161068.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м Київ — 82 випадки;
- Вінницька область — 2 випадки;
- Волинська область — 1 випадок;
- Дніпропетровська область — 7 випадків;
- Донецька область — 2 випадки;
- Житомирська область — 18 випадків;
- Київська область — 12 випадків;
- Кіровоградська область — 1 випадок;
- Луганська область — 1 випадок;
- Львівська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 6 випадків;
- Одеська область — 18 випадків;
- Полтавська область — 2 випадки;
- Рівненська область — 2 випадки;
- Сумська область — 3 випадки;
- Тернопільська область — 3 випадки;
- Харківська область — 10 випадків;
- Херсонська область — 2 випадки;
- Черкаська область — 5 випадків;
- Чернівецька область — 2 випадки;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 18 липня в Україні було зафіксовано 299 нових випадків COVID-19.
За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, штам коронавірусної інфекції "Дельта" до кінця літа витіснить інші варіанти інфекції в Україні.
Також повідомлялося, що навіть через сім місяців після коронавірусної інфекції багато людей не можуть оговтатися від неї повністю.