Статистика коронавируса на 19 июля: 182 новых случая, Киев вернул лидерство
За последний день с COVID-19 госпитализированы 307 человек, в том числе 11 детей.
По состоянию на 19 июля 2021 года в Украине зафиксировано 182 новых случая COVID-19.
Как сообщает в Telegram верифицированный Минздравом проект о коронавирусе в Украине "Коронавирус инфо", в том числе заболели 11 детей.
Также за прошедшие сутки
- госпитализированы — 307 человек;
- летальных исходов — 5;
- выздоровели — 187 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 16 970 (в том числе методом ПЦР — 9587, методом ИФА — 1613)
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5770.
За все время пандемии в Украине
- заболели — 2244677 человек;
- выздоровели — 2181385 человек;
- летальных исходов — 52 731;
- проведения ПЦР-тестов — 11161068.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 82 случая;
- Винницкая область — 2 случая;
- Волынская область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 7 случаев;
- Донецкая область — 2 случая;
- Житомирская область — 18 случаев;
- Киевская область — 12 случаев;
- Кировоградская область — 1 случай;
- Луганская область — 1 случай;
- Львовская область — 3 случая;
- Николаевская область — 6 случаев;
- Одесская область — 18 случаев;
- Полтавская область — 2 случая;
- Ровенская область — 2 случая;
- Сумская область — 3 случая;
- Тернопольская область — 3 случая;
- Харьковская область — 10 случаев;
- Херсонская область — 2 случая;
- Черкасская область — 5 случаев;
- Черновицкая область — 2 случая;
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 18 июля в Украине было зафиксировано 299 новых случаев COVID-19.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, штамм коронавирусной инфекции "Дельта" к концу лета вытеснит остальные варианты инфекции в Украине.
Также сообщалось, что даже спустя семь месяцев после коронавирусной инфекции многие люди не могут оправиться от нее полностью.