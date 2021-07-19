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Статистика коронавируса на 19 июля: 182 новых случая, Киев вернул лидерство

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Киев, коронавирус, вакцинация,
Фото: скриншот | Очередь на вакцинацию

За последний день с COVID-19 госпитализированы 307 человек, в том числе 11 детей.

По состоянию на 19 июля 2021 года в Украине зафиксировано 182 новых случая COVID-19.

Как сообщает в Telegram верифицированный Минздравом проект о коронавирусе в Украине "Коронавирус инфо", в том числе заболели 11 детей.

Также за прошедшие сутки

  • госпитализированы — 307 человек;
  • летальных исходов — 5;
  • выздоровели — 187 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 16 970 (в том числе методом ПЦР — 9587, методом ИФА — 1613)
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5770.

За все время пандемии в Украине

  • заболели — 2244677 человек;
  • выздоровели — 2181385 человек;
  • летальных исходов — 52 731;
  • проведения ПЦР-тестов — 11161068.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

коронавирус, статистика, 19 июля
Коронавирус в Украине

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 82 случая;
  • Винницкая область — 2 случая;
  • Волынская область — 1 случай;
  • Днепропетровская область — 7 случаев;
  • Донецкая область — 2 случая;
  • Житомирская область — 18 случаев;
  • Киевская область — 12 случаев;
  • Кировоградская область — 1 случай;
  • Луганская область — 1 случай;
  • Львовская область — 3 случая;
  • Николаевская область — 6 случаев;
  • Одесская область — 18 случаев;
  • Полтавская область — 2 случая;
  • Ровенская область — 2 случая;
  • Сумская область — 3 случая;
  • Тернопольская область — 3 случая;
  • Харьковская область — 10 случаев;
  • Херсонская область — 2 случая;
  • Черкасская область — 5 случаев;
  • Черновицкая область — 2 случая;

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Информация Минздрава

Напомним, по состоянию на 18 июля в Украине было зафиксировано 299 новых случаев COVID-19.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, штамм коронавирусной инфекции "Дельта" к концу лета вытеснит остальные варианты инфекции в Украине.

Также сообщалось, что даже спустя семь месяцев после коронавирусной инфекции многие люди не могут оправиться от нее полностью.