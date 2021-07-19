Статистика коронавируса на 19 июля: 182 новых случая, Киев вернул лидерство

За последний день с COVID-19 госпитализированы 307 человек, в том числе 11 детей.

По состоянию на 19 июля 2021 года в Украине зафиксировано 182 новых случая COVID-19.

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Как сообщает в Telegram верифицированный Минздравом проект о коронавирусе в Украине "Коронавирус инфо", в том числе заболели 11 детей.

Также за прошедшие сутки

госпитализированы — 307 человек;

летальных исходов — 5;

выздоровели — 187 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 16 970 (в том числе методом ПЦР — 9587, методом ИФА — 1613)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5770.

За все время пандемии в Украине

заболели — 2244677 человек;

выздоровели — 2181385 человек;

летальных исходов — 52 731;

проведения ПЦР-тестов — 11161068.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

[ + – ] Коронавирус в Украине

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 82 случая;

Винницкая область — 2 случая;

Волынская область — 1 случай;

Днепропетровская область — 7 случаев;

Донецкая область — 2 случая;

Житомирская область — 18 случаев;

Киевская область — 12 случаев;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 1 случай;

Львовская область — 3 случая;

Николаевская область — 6 случаев;

Одесская область — 18 случаев;

Полтавская область — 2 случая;

Ровенская область — 2 случая;

Сумская область — 3 случая;

Тернопольская область — 3 случая;

Харьковская область — 10 случаев;

Херсонская область — 2 случая;

Черкасская область — 5 случаев;

Черновицкая область — 2 случая;

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

[ + – ] Информация Минздрава

Напомним, по состоянию на 18 июля в Украине было зафиксировано 299 новых случаев COVID-19.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, штамм коронавирусной инфекции "Дельта" к концу лета вытеснит остальные варианты инфекции в Украине.

Также сообщалось, что даже спустя семь месяцев после коронавирусной инфекции многие люди не могут оправиться от нее полностью.