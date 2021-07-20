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Статистика коронавируса на 20 июля: умерли 25 человек, в лидерах по заболеваемости Киев

коронавирус, Киев, вакцинация,
Фото: скриншот | Вакцинация от коронавируса

За последний день с коронавирусом госпитализированы 279 человек, в том числе 23 ребенка.

По состоянию на 20 июля 2021 года в Украине зафиксировано 598 новых случаев коронавирусной инфекции.

В частности, заболели 23 ребенка и 13 медработников, сообщает в Telegram верифицированный Минздравом Украины проект "Коронавирус инфо".

Также за минувшие сутки

  • госпитализировано — 279 человек;
  • летальных исходов — 25;
  • выздоровели — 540 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 42 411 (в том числе методом ПЦР — 21459, методом ИФА — 8387)
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 12565.

За все время пандемии в Украине

  • заболело — 2245275 человек;
  • выздоровели — 2181925 человек;
  • летальных исходов — 52 756;
  • проведения ПЦР-тестов — 11182527.
коронавирус, статистика, 20 июля,
Коронавирус в Украине

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 228 случаев;
  • Винницкая область — 9 случаев;
  • Волынская область — 4 случая;
  • Днепропетровская область — 32 случая;
  • Донецкая область — 48 случаев;
  • Житомирская область — 11 случаев;
  • Закарпатская область — 5 случаев;
  • Запорожская область — 14 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 7 случаев;
  • Киевская область — 6 случаев;
  • Кировоградская область — 1 случай;
  • Луганская область — 35 случаев;
  • Львовская область — 20 случаев;
  • Николаевская область — 4 случая;
  • Одесская область — 35 случаев;
  • Полтавская область — 15 случаев;
  • Ровенская область — 3 случая;
  • Сумская область — 35 случаев;
  • Тернопольская область — 1 случай;
  • Харьковская область — 18 случаев;
  • Херсонская область — 30 случаев;
  • Хмельницкая область — 19 случаев;
  • Черкасская область — 13 случаев;
  • Черновицкая область — 4 случая;
  • Черниговская область — 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 19 июля в Украине было зафиксировано 182 новых случая COVID-19.

В свою очередь, в Минздраве Украины заявили о росте заболеваемости COVID-19 впервые за несколько месяцев.

Также сообщалось, что власти Турции могут закрыть границы для иностранных туристов в случае ухудшения эпидемической ситуации на фоне распространения агрессивного индийского штамма коронавируса.