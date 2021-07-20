Статистика коронавируса на 20 июля: умерли 25 человек, в лидерах по заболеваемости Киев
За последний день с коронавирусом госпитализированы 279 человек, в том числе 23 ребенка.
По состоянию на 20 июля 2021 года в Украине зафиксировано 598 новых случаев коронавирусной инфекции.
В частности, заболели 23 ребенка и 13 медработников, сообщает в Telegram верифицированный Минздравом Украины проект "Коронавирус инфо".
Также за минувшие сутки
- госпитализировано — 279 человек;
- летальных исходов — 25;
- выздоровели — 540 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 42 411 (в том числе методом ПЦР — 21459, методом ИФА — 8387)
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 12565.
За все время пандемии в Украине
- заболело — 2245275 человек;
- выздоровели — 2181925 человек;
- летальных исходов — 52 756;
- проведения ПЦР-тестов — 11182527.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 228 случаев;
- Винницкая область — 9 случаев;
- Волынская область — 4 случая;
- Днепропетровская область — 32 случая;
- Донецкая область — 48 случаев;
- Житомирская область — 11 случаев;
- Закарпатская область — 5 случаев;
- Запорожская область — 14 случаев;
- Ивано-Франковская область — 7 случаев;
- Киевская область — 6 случаев;
- Кировоградская область — 1 случай;
- Луганская область — 35 случаев;
- Львовская область — 20 случаев;
- Николаевская область — 4 случая;
- Одесская область — 35 случаев;
- Полтавская область — 15 случаев;
- Ровенская область — 3 случая;
- Сумская область — 35 случаев;
- Тернопольская область — 1 случай;
- Харьковская область — 18 случаев;
- Херсонская область — 30 случаев;
- Хмельницкая область — 19 случаев;
- Черкасская область — 13 случаев;
- Черновицкая область — 4 случая;
- Черниговская область — 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 19 июля в Украине было зафиксировано 182 новых случая COVID-19.
В свою очередь, в Минздраве Украины заявили о росте заболеваемости COVID-19 впервые за несколько месяцев.
Также сообщалось, что власти Турции могут закрыть границы для иностранных туристов в случае ухудшения эпидемической ситуации на фоне распространения агрессивного индийского штамма коронавируса.