Статистика коронавируса на 20 июля: умерли 25 человек, в лидерах по заболеваемости Киев

За последний день с коронавирусом госпитализированы 279 человек, в том числе 23 ребенка.

По состоянию на 20 июля 2021 года в Украине зафиксировано 598 новых случаев коронавирусной инфекции.

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В частности, заболели 23 ребенка и 13 медработников, сообщает в Telegram верифицированный Минздравом Украины проект "Коронавирус инфо".

Также за минувшие сутки

госпитализировано — 279 человек;

летальных исходов — 25;

выздоровели — 540 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 42 411 (в том числе методом ПЦР — 21459, методом ИФА — 8387)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 12565.

За все время пандемии в Украине

заболело — 2245275 человек;

выздоровели — 2181925 человек;

летальных исходов — 52 756;

проведения ПЦР-тестов — 11182527.

[ + – ] Коронавирус в Украине

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 228 случаев;

Винницкая область — 9 случаев;

Волынская область — 4 случая;

Днепропетровская область — 32 случая;

Донецкая область — 48 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 5 случаев;

Запорожская область — 14 случаев;

Ивано-Франковская область — 7 случаев;

Киевская область — 6 случаев;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 35 случаев;

Львовская область — 20 случаев;

Николаевская область — 4 случая;

Одесская область — 35 случаев;

Полтавская область — 15 случаев;

Ровенская область — 3 случая;

Сумская область — 35 случаев;

Тернопольская область — 1 случай;

Харьковская область — 18 случаев;

Херсонская область — 30 случаев;

Хмельницкая область — 19 случаев;

Черкасская область — 13 случаев;

Черновицкая область — 4 случая;

Черниговская область — 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 19 июля в Украине было зафиксировано 182 новых случая COVID-19.

В свою очередь, в Минздраве Украины заявили о росте заболеваемости COVID-19 впервые за несколько месяцев.

Также сообщалось, что власти Турции могут закрыть границы для иностранных туристов в случае ухудшения эпидемической ситуации на фоне распространения агрессивного индийского штамма коронавируса.