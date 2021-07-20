Украинец захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп, – Офис генпрокурора (фото)

Речь идет о первом в истории Украины вручении подозрения за пиратство. Мужчину уже задержали, ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Офис генерального прокурора сообщил о первом случае вручения подозрения в пиратстве — фигурантом производства стал гражданин Украины, который, как утверждается, на протяжении четырех дней удерживал судно в Индийском океане и требовал выкуп. В настоящее время мужчина задержан, ему собираются избрать меру пресечения.

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По данным следствия, мужчина работал в иностранной охранной компании и помогал охранять судно в районах высокого риска встречи с пиратами. В июле 2020 года он, по версии прокуратуры, вооружился и прибыл на судно под флагом Маршалловых островов, которое в тот момент находилось в западной части Индийского океана.

В ОГП отметили, что капитану судна мужчина заявил, что оно захвачено, и потребовал изменить курс направления на порт Фуджейра и заплатить ему выкуп. Более того, он якобы даже совершил выстрел в потолок капитанского мостика, чтобы создать дополнительное психологическое давление на членов экипажа.

[ + – ] Название судна в Офисе генпрокурора не сообщили Фото: Офис генпрокурора

"Капитан судна, учитывая опасность применения огнестрельного оружия в отношении него и членов экипажа, отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования гражданина Украины передал менеджерам компании судовладельца", — говорится в сообщении.

По информации следствия, спустя четыре дня переговоров с представителями судоходной компании те приняли решение выдать гражданину Украины 6 тысяч долларов, чтобы он сдал оружие и разблокировал работу судна.

Украинцу сообщили о подозрении по ст. 446 Уголовнго кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 15 лет с конфискацией имущества. В его доме уже провели обыски.

Как сообщалось ранее, в декабре 2020 года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии в плен пиратов попало 6 украинских моряков.

До этого в Украину вернулись шестеро моряков, члены экипажа "Curacao Trader", которые также были захвачены пиратами у берегов Нигерии, просидев в пиратском плену целый месяц.