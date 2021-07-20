Українець захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп, — Офіс генпрокурора (фото)

Йдеться про перше в історії України вручення підозри за піратство. Чоловіка вже затримали, йому може загрожувати до 15 років в'язниці.

Офіс генерального прокурора повідомив про перший випадок вручення підозри в піратстві — фігурантом провадження став громадянин України, який, як стверджується, упродовж чотирьох днів утримував судно в Індійському океані і вимагав викуп. Наразі чоловік затриманий, йому збираються обрати запобіжний захід.

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За даними слідства, чоловік працював в іноземній охоронній компанії і допомагав охороняти судно в районах високого ризику зустрічі з піратами. У липні 2020 року він, за версією прокуратури, озброївся і прибув на судно під прапором Маршаллових островів, яке в той момент перебувало в західній частині Індійського океану.

В ОГП зазначили, що капітану судна чоловік заявив, що воно захоплено, і зажадав змінити курс направлення на порт Фуджейра і заплатити йому викуп. Більше того, він нібито навіть здійснив постріл у стелю капітанського містка, щоб створити додатковий психологічний тиск на членів екіпажу.

[ + – ] Назву судна в Офісі генпрокурора не повідомили Фото: Офіс генпрокурора

"Капітан судна, з огляду на небезпеку застосування вогнепальної зброї проти нього і членів екіпажу, віддав наказ старшому механіку перевести машину в режим маневрування, а вимоги громадянина України передав менеджерам компанії судновласника", — йдеться в повідомленні.

За інформацією слідства, через чотири дні переговорів з представниками судноплавної компанії ті вирішили видати громадянину України 6 тисяч доларів, щоб він здав зброю і розблокував трибуну судна.

Українцю повідомили про підозру за ст. 446 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 15 років з конфіскацією майна. У його будинку вже провели обшуки.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2020 року у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії в полон піратів потрапило 6 українських моряків.

До цього в Україну повернулися шестеро моряків, членів екіпажу "Curacao Trader", які також були захоплені піратами біля берегів Нігерії, просидівши в піратському полоні цілий місяць.