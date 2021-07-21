"Устала от пьяных гулянок": журналисты отыскали женщину, распилившую лавочку в Киеве

Жители уже пару лет борются с шумными посиделками у подъезда. Но как говорит один из участников "гулек", отсутствие лавочки их не остановит.

В Киеве пожилая женщина объяснила, зачем распилила лавочку возле подъезда тем, что ночами там постоянно кто-то кричит или ругается. Об этом сообщают журналисты СТБ, отыскавшие женщину.

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Как заявляет женщина, которую зовут Татьяна, они терпят ночные гулянки уже на протяжении двух лет. Поэтому она решила радикальным путем проблему. Она не скрывает, что распилила лавочку и не собирается за это платить компенсацию.

При этом сообщается, что многие жители недовольны тем, что ночью собираются люди. Они ругаются матом, кричат и выпивают. Поэтому часть жильцов поддержали Татьяну, предлагая распилить и вторую лавочку. Но вторую Татьяна отказалась пилить. Она останется, чтобы на ней "сидели бабушки".

"Бухают, бухают и наркотики, и все на свете", — говорит одна из жительниц подъезда о шумных компаниях по ночам.

В то же время журналисты нашли жителя дома Илью, к которому приходят друзья. Именно они и шумят ночами у подъезда.

"Один, второй, третий, десятый. Все тут приходят. Такой шум, и матюки, чего тут только нет", — рассказывает Илья.

Он также добавляет, что как только полиция уезжает, то его друзья сразу же возвращаются на прежнее место и все продолжается. И ведет он себя так потому что "так хочется". Отсутствие лавочки его компанию не остановит, они теперь носят маленькие скамейки с собой.

Отметим, что представители ЖЕКа заявили, что они подали заявление в полицию на Татьяну.

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