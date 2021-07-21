"Втомилася від п'яних гулянок": журналісти розшукали жінку, яка розпиляла лавку в Києві

Жителі вже пару років борються з гучними посиденьками біля під'їзду. Але як говорить один з учасників "гульок", відсутність лавочки їх не зупинить.

У Києві літня жінка пояснила, навіщо розпиляла лавочку біля підʼїзду, тим, що ночами там постійно хтось кричить або лається. Про це повідомляють журналісти СТБ, які знайшли жінку.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як заявляє пані, яку звати Тетяна, вони з сусідами терплять нічні гулянки вже двох років. Тому вона вирішила проблему радикальним шляхом. Тетяна не приховує, що розпиляла лавку, та не збирається за це платити компенсацію.

При цьому повідомляють, що багато жителів незадоволені тим, що вночі збираються люди. Вони лаються матом, кричать і випивають. Тому частина мешканців підтримали Тетяну, пропонуючи розпиляти і другу лавочку. Але другу Тетяна відмовилася пиляти. Вона залишиться, щоб на ній "сиділи бабусі".

"Бухають, бухають. і наркотики, і все на світі", — каже одна з мешканок підʼїзду про галасливі нічні компанії.

У той же час журналісти знайшли жителя будинку Іллю, до якого приходять друзі. Саме вони й шумлять ночами біля підʼїзду.

"Один, другий, третій, десятий. Всі тут приходять. Такий шум, і матюки, чого тут тільки немає", — розповідає Ілля.

Він також додає, що як тільки поліція їде, то його друзі відразу ж повертаються на колишнє місце і все продовжується. І поводиться він так, тому що "так хочеться". Відсутність лавочки його компанію не зупинить, вони тепер носять маленькі лавки з собою.

Відзначимо, що представники ЖЕКу заявили, що вони подали заяву в поліцію на Тетяну.

[ + – ] Відео з тайм-кодом

Нагадаємо, у Києві чоловік під час зливи врятував свого собаку.

Раніше в Києві озброєна жінка напала на "Укрсиббанк", намагаючись його пограбувати.