На границе с Молдовой разоблачили 15 украинцев с поддельными ПЦР-тестами (фото)

Граждане Украины с поддельными документами хотели въехать в Молдову на рейсовом автобусе. Путешественников обязали отбыть двухнедельную изоляцию.

Пограничная полиция Молдовы на границе разоблачила 15 граждан Украины, которые пытались пересечь границу с поддельными ПЦР-тестами, сообщает пресс-служба силового ведомства.

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Инцидент произошел в понедельник, 20 июля.

На пункте пропуска Крива-Мамалыга украинцы, которые прибыли на рейсовом автобусе, при попытке пересечь границу показали пограничникам Молдовы негативные ПЦР-тесты.

Подлинность документов показалась силовикам подозрительной и они решили позвонить в лабораторию, в которой они "делались". Сотрудники медицинского учреждения заверили, что указанные граждане не делали у них ПЦР-тесты на COVID-19. Помимо этого, цвет документа с "негативными" результатами теста отличался от оригинального.

Сотрудники пограничной полиции Молдовы разрешили гражданам Украины въехать на территорию страны, но обязали их отбыть двухнедельную изоляцию.

[ + – ] Пограничники Молдовы

Ранее Фокус сообщал об обысках в "Укрзализныце" из-за возможных манипуляций с ПЦР-тестами. Сотрудники САП и НАБУ подозревают, что топ-менеджмент компании завладел бюджетными деньгами в размере около 60 млн грн на предоставлении помощи ковидным больным. В "Укрзализныце" сообщили, что обыски ведутся из-за подозрения должностных лицы в закупке ПЦР-тестов по завышенным ценам в период с сентября по декабрь 2020 года.

Также Фокус рассказывал. что МОЗ хочет отправлять на обсервакцию всех невакцинированных, въезжающих в Украину. Как отметил глава МОЗ Виктор Ляшко, по приезду в украину хотят ввести обязательную двухнедельную самоизоляцию. Этот срок может быть уменьшен в случае получения отрицательного ПЦР-теста.