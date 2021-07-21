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На кордоні з Молдовою викрили 15 українців з підробленими ПЛР-тестами (фото)

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Україна, Молдова, межа України і Молдови
Кордон України та Молдови

Громадяни України з підробленими документами хотіли в'їхати в Молдову на рейсовому автобусі. Мандрівників зобов'язали відбути двотижневу ізоляцію.

Прикордонна поліція Молдови на кордоні викрила 15 громадян України, які намагалися перетнути кордон з підробленими ПЛР-тестами, повідомляє пресслужба силового відомства.

Інцидент стався в понеділок, 20 липня.

На пункті пропуску Крива-Мамалига українці, які прибули на рейсовому автобусі, при спробі перетнути кордон показали прикордонникам Молдови негативні ПЛР-тести.

Достовірність документів здалася силовикам підозрілою і вони вирішили зателефонувати в лабораторію, у якій вони "робилися". Співробітники медичної установи запевнили, що зазначені громадяни не робили в них ПЛР-тести на COVID-19. Крім цього, колір документа з "негативними" результатами тесту відрізнявся від оригінального.

Співробітники прикордонної поліції Молдови дозволили громадянам України вʼїхати на територію країни, але зобовʼязали їх відбути двотижневу ізоляцію.

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Прикордонники Молдови

Раніше Фокус повідомляв про обшуки в "Укрзалізниці" через можливі маніпуляції з ПЛР-тестами. Співробітники САП і НАБУ підозрюють, що топ-менеджмент компанії заволодів бюджетними грошима в розмірі близько 60 млн грн на надання допомоги ковідним хворим. В "Укрзалізниці" повідомили, що обшуки проводяться через підозру посадових облич у закупівлі ПЛР-тестів за завищеними цінами в період з вересня по грудень 2020 року.

Також Фокус розповідав, що МОЗ хоче відправляти на обсервацію всіх невакцинованих, котрі вʼїжджають в Україну. Як зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко, по приїзду в Україну хочуть ввести обовʼязкову двотижневу самоізоляцію. Цей термін може бути зменшений у разі отримання негативного ПЛР-тесту.