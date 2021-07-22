За сутки в Украине сделано рекордное число прививок от коронавируса – 120 090

В стране пока полностью вакцинированы только 3,8% населения.

За сутки 21 июля сделано 120 090 прививок против COVID-19. По данным Минздрава, это – новый суточный рекорд. Предыдущий рекорд был поставлен 15 июля – 117 376 прививок

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Первую дозу получили 65 522 человека, вторую – 54 568 человек.

В течение суток работали: 655 мобильных бригад, 2280 пунктов прививки и 127 центров вакцинации.

За сутки 21 июля использовались такие препараты:

Cominarty – 45 338 доз;

CoronaVac – 38 836;

AstraZeneca – 24 474;

Moderna – 11 442.

С начала прививочной кампании одну дозу получили 2 843 897 человек, полностью вакцинированы – 1 555 859 человек. Всего проведено 4 399 756 прививок.

По данным Госстата, численность населения Украины составляет сейчас 41,41 млн человек. Таким образом, в стране полностью вакцинированы пока 3,8% населения.

Сколько и какие прививки получили украинцы по состоянию на 22 июля:

Cominarty – 1 078 488 доз;

CoronaVac – 902 308;

CoviShield – 487 187;

AstraZeneca – 362 377;

Moderna – 13 062;

Janssen – 478.

Напомним, в Украине есть более 3 млн доз прививок от COVID-19, но из-за плохой организации работы желающие не могут их получить. Хуже всего ситуация в Хмельницкой области, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Украине 21 июля начался пятый этап кампании вакцинации от коронавирусной инфекции, предполагающий вакцинирование всех желающих 18 лет и старше.